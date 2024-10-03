Модний манікюр на осінь-2024: топ 6 стильних варіантів (фото)

Цього літа ми бачили, як пастельні кольори нігтів, вишневі желейні та скляні нігті зайняли центральне місце в нейл-індустрії. Вже восени 2024 закріпляться більш глибокі кольори нігтів, такі як лісовий зелений і гірчично-жовтий.

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Оскільки сезон починає змінюватися, а температура починає падати, тенденції нігтів відповідно до кольорової палітри витісняють один одного. Видання Glamour розповіло про ключові кольори сезону осінь/зима 2024, а також назвало найкращі тренди для нейл-арту та відтінків для нігтів.

Тваринний принт

Тваринний принт цьогоріч тренд номер один не лише в одязі, а й стильно виглядатиме на ваших нігтях. Спокійно можете обирати дизайн з леопардовим принтом, принтом зебри, чи пітона. Всі ці варіації точно будуть актуальні цієї осені.

Насичений червоний

З приходом осені червоний колір автоматично здобув звання позачасового тренду для нейл-арту. Особливу увагу цьогоріч варто звернути на його варіації. Мова йде переважно про темні відтінки чорної вишні та мерло. Крім цього, бордовий буде хітом цього сезону.

Металіки

Ще одна тенденція, яка отримала значний консенсус — металік і хром. Усі відтінки хрому будуть ключовим трендом цього сезону. Їх можна використовувати як повноцінний манікюр, або ж у якості акценту.

Еспресо

Нігті лате минулого літа поклали початок нашій одержимості палітрою коричневих кольорів із теплою, перехідною палітрою кольорів, яка була водночас сонячною та затишною. Коли сезон стає холоднішим і темнішим, відбулося повернення коричневих відтінків у більш насичених, приємних відтінках мокко, конкеру та гарячого шоколаду. В тренді цієї осені карамельні, ірискові, шоколадні і кремові відтінки.

Прозорі відтінки

Прозорі відтінки та желеподібне покриття можуть виглядати більше як літня територія, але вони продовжуватимуть зберігати делікатність (і цікавість) у осінньому сезоні. Серед трендових варіантів димчасто-сірі, мохово-зелені і кавові "желеподібні" відтінки. Нейтральні кольори, такі як білий і кремовий, також будуть в тренді, наприклад, нігті з кокосового молока.

Осінні френчі

Френч — це класика усіх часів. Тому восени 2024 року він досі буде в тренді. Однак фахівці радять звернути увагу цього сезону на темні французькі кінчики на прозорій натуральній основі, оливково-зелений французький відтінок, або рум’яна нуар.

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