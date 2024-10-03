Модный маникюр на осень-2024: топ-6 стильных вариантов (фото)

Этим летом мы видели, как пастельные цвета ногтей, вишневые желейные и стеклянные ногти заняли центральное место в нейл-индустрии. Уже осенью 2024 года закрепятся более глубокие цвета ногтей, такие как лесной зеленый и горчично-желтый.

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Поскольку сезон начинает меняться, а температура начинает падать, тенденции ногтей в соответствии с цветовой палитрой вытесняют друг друга. Издание Glamour рассказало о ключевых цветах сезона осень/зима 2024, а также назвало лучшие тренды для нейл-арта и оттенков для ногтей.

Животный принт

Животный принт в этом году тренд номер один не только в одежде, но и стильно смотреться на высших ногтях. Спокойно можете выбирать дизайн с леопардовым принтом, принтом зебры, или питона. Все эти вариации точно будут актуальны этой осенью.

Насыщенный красный

С приходом осени красный цвет автоматически получил звание вневременного тренда для нейл-арта. Особое внимание в этом году стоит обратить на его вариации. Речь идет преимущественно о темных оттенках черной вишни и мерло. Кроме этого, бордовый будет хитом этого сезона.

Металлики

Еще одна тенденция, которая получила значительный консенсус — металлик и хром. Все оттенки хрома будут ключевым трендом этого сезона. Их можно использовать как полноценный маникюр, или же в качестве акцента.

Эспрессо

Ногти латте прошлым летом положили начало нашей одержимости палитрой коричневых цветов с теплой, переходной палитрой цветов, которая была одновременно солнечной и уютной. Когда сезон становится холоднее и темнее, произошло возвращение коричневых оттенков в более насыщенных, приятных оттенках мокко, конкера и горячего шоколада. В тренде этой осени карамельные, ирисовые, шоколадные и кремовые оттенки.

Прозрачные оттенки

Прозрачные оттенки и желеобразное покрытие могут выглядеть больше как летняя территория, но они будут продолжать сохранять деликатность (и интерес) в осеннем сезоне. Среди трендовых вариантов дымчато-серые, мохово-зеленые и кофейные "желеобразные" оттенки. Нейтральные цвета, такие как белый и кремовый, также будут в тренде, например, ногти из кокосового молока.

Осенние френчи

Френч — это классика всех времен. Поэтому осенью 2024 года он до сих пор будет в тренде. Однако специалисты советуют обратить внимание в этом сезоне на темные французские кончики на прозрачной натуральной основе, оливково-зеленый французский оттенок, или румяна нуар.

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