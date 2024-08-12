Бездоганні нігті на осінь 2024: топ 7 трендів у манікюрі (фото, відео)

Осінь 2024 робить ставку на ефектну стриманість у покритті нігтів. Ніяких кричущих дизайнів — тільки перевірена часом класика!

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До осені залишилося менше трьох тижнів, а отже, саме час поцікавитися трендами манікюру. Яке покриття буде модним у передзимові місяці, показує у себе в Instagram майстриня манікюру Емілі Роуз Ленслі, якій довіряють свої руки Кайя Гербер, Симона Ешлі, Вінні Гарлоу, Кайлі Дженнер та інші знаменитості.

Коричневий манікюр

Коричневий колір — позачасовий відтінок кольору нігтів, який популярний щоосені, проте зараз на сцену виходить шоколадно-коричневий колір. За словами Ленслі, цей — ідеальний вибір для передзимових місяців.

"Незалежно від того, чи виберете ви глибокий відтінок какао, чи молочний шоколад, цей колір нігтів завжди матиме шикарний вигляд, особливо на коротких нігтях", — підкреслила вона.

Скляні нігті

Емілі Роуз зазначає, що "скляні" нігті будуть дуже популярні восени. Ця тенденція є продовженням хромованих нігтів, які були популярними торік, але саме в такому покритті нігті мають ще більш глянцевий вигляд і справляють враження зроблених зі скла.

Для досягнення такого ефекту Ленслі рекомендує "використовувати молочно-білий лак із напиленням хрому". Щоб хром тримався, його потрібно наносити поверх гель-лаку. Але, якщо ви робите манікюр вдома, ви можете легко відтворити цей образ за допомогою лаків для нігтів із ефектом хрому, які надають нігтям скляного вигляду.

Нігті кольору вишневої коли

Ще один колір нігтів, який набуває популярності, — це вишнева кола. Поєднання червоного і коричневого надає нігтям полірованого вигляду, який здається таким осіннім.

Французький манікюр

Французький манікюр — це вічна класика. Він набирав обертів протягом усього 2024 року і осінь — не привід для уповільнення тенденції.

"Французький манікюр буде трендом незалежно від сезону, але останнім часом повертається більш витончений французький", — зазначає Ленслі. Чому б не спробувати "голий французький", за якого кінчики пальців вкриваються прозорим білим лаком, що дає м'якший результат? Скористайтеся допомогою пензля для нейларту, щоб щоразу отримувати чіткі лінії.

Цукеркова глазур

Подібно до хрому, восени ми побачимо подальші експерименти з хромованими нігтями. Наприклад, з ефектом "цукеркової глазурі".

"Це варіація на тему глазурованих пончиків, але з легким голографічним ефектом хромованої пудри. Поєднуйте один шар прозорої рожевої рожевої цукрової вати, наприклад, Bubble Bath від OPI або Rose від Biosculpture, з хромованою пудрою, щоб домогтися цього образу", — каже Леслі.

Мигдалеподібні нігті

Останнім часом ми спостерігаємо домінування коротких і скошених нігтів, але, за словами Ленслі, мигдалеподібна форма нігтів стане найпопулярнішою восени 2024 року. Вона не тільки візуально подовжує пальці, а й залишає багато місця для нейларту — від омбре до нігтів "котяче око".

Металік 2000 року

Цього сезону ми також побачимо повернення металіків і бренди наслідують їхній приклад, представляючи розплавлені металіки в різних веселих кольорах. Срібло, коричневий і бронзовий — чудові способи бути в тренді, вони дуже ефектні.

Раніше Фокус писав, що нейлдизайнерка розповіла про трендовий педикюр цього сезону.