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Бездоганні нігті на осінь 2024: топ 7 трендів у манікюрі (фото, відео)

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Фото: @emilyroselansley

Осінь 2024 робить ставку на ефектну стриманість у покритті нігтів. Ніяких кричущих дизайнів — тільки перевірена часом класика!

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До осені залишилося менше трьох тижнів, а отже, саме час поцікавитися трендами манікюру. Яке покриття буде модним у передзимові місяці, показує у себе в Instagram майстриня манікюру Емілі Роуз Ленслі, якій довіряють свої руки Кайя Гербер, Симона Ешлі, Вінні Гарлоу, Кайлі Дженнер та інші знаменитості.

Коричневий манікюр

Коричневий колір — позачасовий відтінок кольору нігтів, який популярний щоосені, проте зараз на сцену виходить шоколадно-коричневий колір. За словами Ленслі, цей — ідеальний вибір для передзимових місяців.

"Незалежно від того, чи виберете ви глибокий відтінок какао, чи молочний шоколад, цей колір нігтів завжди матиме шикарний вигляд, особливо на коротких нігтях", — підкреслила вона.

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Фото: @emilyroselansley

Скляні нігті

Емілі Роуз зазначає, що "скляні" нігті будуть дуже популярні восени. Ця тенденція є продовженням хромованих нігтів, які були популярними торік, але саме в такому покритті нігті мають ще більш глянцевий вигляд і справляють враження зроблених зі скла.

Для досягнення такого ефекту Ленслі рекомендує "використовувати молочно-білий лак із напиленням хрому". Щоб хром тримався, його потрібно наносити поверх гель-лаку. Але, якщо ви робите манікюр вдома, ви можете легко відтворити цей образ за допомогою лаків для нігтів із ефектом хрому, які надають нігтям скляного вигляду.

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Фото: @emilyroselansley

Нігті кольору вишневої коли

Ще один колір нігтів, який набуває популярності, — це вишнева кола. Поєднання червоного і коричневого надає нігтям полірованого вигляду, який здається таким осіннім.

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Фото: @nailartbyqueenie

Французький манікюр

Французький манікюр — це вічна класика. Він набирав обертів протягом усього 2024 року і осінь — не привід для уповільнення тенденції.

"Французький манікюр буде трендом незалежно від сезону, але останнім часом повертається більш витончений французький", — зазначає Ленслі. Чому б не спробувати "голий французький", за якого кінчики пальців вкриваються прозорим білим лаком, що дає м'якший результат? Скористайтеся допомогою пензля для нейларту, щоб щоразу отримувати чіткі лінії.

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Фото: @emilyroselansley

Цукеркова глазур

Подібно до хрому, восени ми побачимо подальші експерименти з хромованими нігтями. Наприклад, з ефектом "цукеркової глазурі".

"Це варіація на тему глазурованих пончиків, але з легким голографічним ефектом хромованої пудри. Поєднуйте один шар прозорої рожевої рожевої цукрової вати, наприклад, Bubble Bath від OPI або Rose від Biosculpture, з хромованою пудрою, щоб домогтися цього образу", — каже Леслі.

Мигдалеподібні нігті

Останнім часом ми спостерігаємо домінування коротких і скошених нігтів, але, за словами Ленслі, мигдалеподібна форма нігтів стане найпопулярнішою восени 2024 року. Вона не тільки візуально подовжує пальці, а й залишає багато місця для нейларту — від омбре до нігтів "котяче око".

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Фото: @paintedbyjools

Металік 2000 року

Цього сезону ми також побачимо повернення металіків і бренди наслідують їхній приклад, представляючи розплавлені металіки в різних веселих кольорах. Срібло, коричневий і бронзовий — чудові способи бути в тренді, вони дуже ефектні.

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Фото: @emilyroselansley

Раніше Фокус писав, що нейлдизайнерка розповіла про трендовий педикюр цього сезону.