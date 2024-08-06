Яскраві кольори та френч: нейлдизайнерка розповіла про трендовий педикюр цього сезону (фото)

Літо — це ідеальний час, щоби створити нетипові акценти у своєму образі. Саме педикюр може стати тією самою ключовою деталлю у вашому образі. Зараз, коли ми зазвичай носимо відкрите взуття, нігті привертають увагу і підкреслюють індивідуальність.

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Кожна жінка завжди дбає про гарний вигляд своїх рук, однак влітку також акцентують увагу і на догляді своїх ніжок. Тому саме у цей сезон як ніколи актуальні ідеї для педикюру. Селебрітіс нейлдизайнерка та засновниця міжнародної мережі салонів нігтьової естетики MVK Вікторія Колодій спеціально для Фокусу розповіла про основні тренди педикюру літнього сезону 2024.

Яскраві кольори

Яскравий педикюр на літо 2024

Саме влітку нам властиво обирати насичені кольори не лише в нашому гардеробі, але і для покриття наших нігтів. Саме тому, за словами Вікторії Колодій, яскраве та помітне покриття є беззаперечним трендом цього сезону.

"Відтінки коралового, неоново-рожевого, жовтого та бірюзового – це саме ті кольори, які будуть актуальними цього літа. Вони чудово підходять для відкритого взуття та буквально додають образу свіжості та енергії", — пояснила нейлдизайнерка.

Звичайні лаки

Покриття нігтів на ногах Фото: Freepik

За словами Вікторії Колодій, не менш актуальними у літній сезон залишаються звичайні лаки для нігтів. Популярність звичайних лаків для нігтів пояснюється їх зручністю та швидкістю висихання. У спекотні літні дні, коли не хочеться витрачати багато часу на педикюр, звичайні лаки стають ідеальним вибором. Вони дозволяють швидко змінити колір покриття, підлаштовуючись під ваш настрій та образ.

Білі кольори

Ідеї педикюру на літо Фото: Pixabay

Білий колір — це класика, яка знову повертається в моду. За словами нейлдизайнерки, біле покриття виглядає стильно, особливо на загорілих ногах, та підходить до будь-якого вбрання. Крім того, білий колір чудово поєднується з іншими яскравими аксесуарами та дозволяє експериментувати з дизайном.

Френч на ногах

Френч на ногах

Френч залишається одним із найулюбленіших варіантів педикюру для багатьох жінок, тому за словами Вікторії Колодій, цього сезону він знову в тренді, але з новими акцентами. Традиційний білий кінчик можна замінити на будь-який яскравий колір, додати блискітки або навіть створити геометричні форми. Френч виглядає акуратно та підходить як для повсякденного носіння, так і для особливих подій.

Педикюр на літо 2024 Фото: Instagram salondehilda

Поради для ідеального педикюру

Вибір взуття. Після виконання педикюру рекомендується не обирати нове взуття. Адже у момент, коли шкіра ніг особливо м'яка та ніжна, ризик отримання мозолів та натоптишів найвищий. Краще зачекати кілька днів та обов'язково підготуватися заздалегідь, запасаючись пластирами, силіконовими накладками та іншими засобами допомоги.

Після виконання педикюру рекомендується не обирати нове взуття. Адже у момент, коли шкіра ніг особливо м'яка та ніжна, ризик отримання мозолів та натоптишів найвищий. Краще зачекати кілька днів та обов'язково підготуватися заздалегідь, запасаючись пластирами, силіконовими накладками та іншими засобами допомоги. Регулярний догляд . Не забувайте про регулярний догляд за шкірою ніг та нігтями. Використовуйте зволожувальні креми та масла, щоб підтримувати шкіру м'якою та здоровою.

. Не забувайте про регулярний догляд за шкірою ніг та нігтями. Використовуйте зволожувальні креми та масла, щоб підтримувати шкіру м'якою та здоровою. Захист від сонця. Ультрафіолетове випромінювання може негативно впливати на стан ваших нігтів та шкіри, тому не забувайте про захисні креми з SPF.

Цього літа педикюр стає не просто елементом догляду, а акцентом в образі, що дозволяє підкреслити свою індивідуальність. Обирайте саме ті тренди, які вам до душі та насолоджуйтеся літом сповна.

Нагадаємо, раніше ми писали, про топ 6 незручних трендів 2024.

Крім цього, Фокус писав, про 3 тренди манікюру на літо.