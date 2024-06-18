Мінімалістичні та вишукані: 3 тренди манікюру на літо (фото)

Цього літа в тренді природна форма, перламутрові відтінки, а також догляд за нігтями.

З приходом літа кожна дівчинка мріє, аби її руки виглядали привабливими та доглянутими. Звісно, як і все в цьому світі в нейл-індустрії також є свої модні тенденції, які періодично змінюються. Спеціально для Фокусу селебрітіс, нейл-дизайнерка, засновниця міжнародної мережі салонів нігтьової естетики MVK Вікторія Колодій розповіла про головні тренди манікюру цього літа.

Перламутр і природна форма

Нейл-дизайнерка розповіла, що перламутровий манікюр зараз є справжнім хітом, у різних варіаціях: однотонний, з лунками або в стилі френч. Він виглядає стильно як у холодних, так і в теплих тонах. Якщо згадувати історію нейл-індустрії, то я б описала це, як повернення до класичних стилів 40-х і 60-х років минулого століття.

Проте, за словами Вікторії Колодій, тепер акцент робиться на короткій довжині та природній формі нігтя. "М'який квадрат" більше не в тренді, його замінює анатомічна, природна форма без зайвих загинів. Цей стиль підкреслює природну красу і практичність.

"Якщо мова йде про класичний френч, забуваємо про "усмішку" і надаємо перевагу прямому вільному краю. Якщо хочете більш природний вигляд, френч можна зробити дуже тонким, створюючи тонку лінію молочного кольору замість чисто-білого", — пояснила засновниця міжнародної мережі салонів нігтьової естетики MVK.

Агендерний манікюр та лікувальні системи

Нова тенденція у світі манікюру, за словами Вікторії Колодій — це "агендерний манікюр". Тут акцент робиться на догляд і природність: мінімальна довжина, чистка без обрізання, і покриття лікувальними лаками чи системами. До того ж тепер інноваційні лікувальні системи не просто прозорі, а з додаванням кольору. Наприклад, лінійка французького бренду Manucurist "Active Range" пропонує кольорові лаки з лікувальними властивостями.

За словами нейл-майстра, вони зміцнюють, зволожують та захищають нігті. Ці лаки можна використовувати після будь-якого типу манікюру і носяться до 10 днів. Важливо, що продукція не містить шкідливих компонентів і виготовлена з рослинних інгредієнтів, що робить її безпечною для нігтів та навколишнього середовища.

"Саме такі системи використовуються для трендового "green manicure", який поєднує догляд і кольорове лікувальне покриття для нігтів рук і ніг. Це відмінне рішення для тих, хто цінує здоров’я і природний вигляд, але все одно хоче додати трохи кольору", — розповіла Вікторія Колодій.

Зручні тіпси та оливковий колір

Ще один актуальний тренд — це використання тіпсів (це готові пластикові накладки певної товщини, спеціально створені для точного відтворення форми нігтів). Якщо вам потрібен миттєвий результат для особливої події, тіпси — чудовий вибір.

За словами Вікторії Колодій, вони легкі у використанні, їх можна швидко приклеїти та зняти, на відміну від нарощених нігтів, які можуть бути товстішими й вимагають більше часу на догляд. Серед популярних кольорів зараз я б виділила оливковий.

Крім того, втирки також залишаються у тренді, особливо коли ви хочете додати особливий дизайн.

Нагадаємо, раніше ми писали про тренди суконь на літо 2024: 13 актуальних моделей, які можна придбати у цьому році.

Крім цього, Фокус писав про 4 стильні сумки на літо 2024 року — модні тренди.