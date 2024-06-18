Минималистичные и изысканные: 3 тренда маникюра на лето (фото)

Этим летом в тренде естественная форма, перламутровые оттенки, а также уход за ногтями.

С приходом лета каждая девочка мечтает, чтобы ее руки выглядели привлекательными и ухоженными. Конечно, как и все в этом мире в нейл-индустрии также есть свои модные тенденции, которые периодически меняются. Специально для Фокуса селебритис, нейл-дизайнер, основательница международной сети салонов ногтевой эстетики MVK Виктория Колодий рассказала о главных трендах маникюра этого лета.

Перламутр и естественная форма

Нейл-дизайнер рассказала, что перламутровый маникюр сейчас является настоящим хитом, в разных вариациях: однотонный, с лунками или в стиле френч. Он выглядит стильно как в холодных, так и в теплых тонах. Если вспоминать историю нейл-индустрии, то я бы описала это, как возвращение к классическим стилям 40-х и 60-х годов прошлого века.

Однако, по словам Виктории Колодий, теперь акцент делается на короткой длине и естественной форме ногтя. "Мягкий квадрат" больше не в тренде, его заменяет анатомическая, естественная форма без лишних загибов. Этот стиль подчеркивает естественную красоту и практичность.

"Если речь идет о классическом френче, забываем об "улыбке" и отдаем предпочтение прямому свободному краю. Если хотите более естественный вид, френч можно сделать очень тонким, создавая тонкую линию молочного цвета вместо чисто-белого", — пояснила основательница международной сети салонов ногтевой эстетики MVK.

Агендерный маникюр и лечебные системы

Новая тенденция в мире маникюра, по словам Виктории Колодий — это "агендерный маникюр". Здесь акцент делается на уход и естественность: минимальная длина, чистка без обрезания, и покрытие лечебными лаками или системами. К тому же теперь инновационные лечебные системы не просто прозрачные, а с добавлением цвета. Например, линейка французского бренда Manucurist "Active Range" предлагает цветные лаки с лечебными свойствами.

По словам нейл-мастера, они укрепляют, увлажняют и защищают ногти. Эти лаки можно использовать после любого типа маникюра и носятся до 10 дней. Важно, что продукция не содержит вредных компонентов и изготовлена из растительных ингредиентов, что делает ее безопасной для ногтей и окружающей среды.

"Именно такие системы используются для трендового "green manicure", который сочетает уход и цветное лечебное покрытие для ногтей рук и ног. Это отличное решение для тех, кто ценит здоровье и естественный вид, но все равно хочет добавить немного цвета", — рассказала Виктория Колодий.

Удобные типсы и оливковый цвет

Еще один актуальный тренд — это использование типсов (это готовые пластиковые накладки определенной толщины, специально созданные для точного воспроизведения формы ногтей). Если вам нужен мгновенный результат для особого события, типсы — отличный выбор.

По словам Виктории Колодий, они легкие в использовании, их можно быстро приклеить и снять, в отличие от наращенных ногтей, которые могут быть толще и требуют больше времени на уход. Среди популярных цветов сейчас я бы выделила оливковый.

Кроме того, втирки также остаются в тренде, особенно когда вы хотите добавить особый дизайн.

Напомним, ранее мы писали о трендах платьев на лето 2024: 13 актуальных моделей, которые можно приобрести в этом году.

Кроме этого, Фокус писал о 4 стильных сумках на лето 2024 года — модные тренды.