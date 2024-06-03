Тренды платьев на лето 2024: 13 актуальных моделей, которые можно приобрести в этом году (фото)

Лето в самом разгаре и уже с первых дней погода показала, что стоит готовиться к жарким дням. А значит время кардинально изменить свой летний гардероб.

Женский гардероб летом всегда переполнен выбором легких платьев, которые всегда пригодятся в жаркую погоду. Конечно, как и все в вашем гардеробе, с приходом нового года что-то теряет, а что-то приобретает актуальность. Персональный стилист Алена Черновол рассказала, какие летние платья актуальны в сезоне 2024.

Красные

Красные платья Фото: instagram.com/chornovol.alyona

По словам Алены Черновол, летом 2024 года стоит обратить внимание на красные летние платья, которые приобретают популярность. Именно этим летом "цвет страсти" не сдает обороты. Стилист отмечает, что при выборе красного платья в свой гардероб важно выбрать именно тот оттенок, который подойдет вам лучше всего.

Сарафани

Сарафани Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Также Алена Черновол рассказала, что летом 2024 трендовыми будут легкие сарафаны, которые не теряют свою актуальность уже много сезонов.

"В них даже шагая на работу, можно представить, что вы на яхте посреди океана. За морской бриз сойдет баллончик термальной воды", — шутит стилист.

Воланы/рюши/драпировка

Летом 2024 также спокойно можно выбирать платья с воланами, рюшами и драпировкой. По словам стилистки, их можно стилизовать на контрасте с кедами/клогами/ массивными сандалиями, а дополнить такой образ структурированной сумкой. Такой вариант для лета будет выглядеть стильно и современно.

Вторая кожа

Вторая кожа Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Платья "вторая кожа" также в тренде лета 2024. Это те модели, которые обтягивают тело и часто изготовлены из тканей, которые легкие и приятные к телу. По словам стилистки, ошибочно мнение, что этот вариант платьев не для каждой, ведь, по ее словам, свое тело необходимо любить и воспринимать таким, какое оно есть.

На одно плечо

На одно плечо Фото: instagram.com/chornovol.alyona

По словам Алены Черновол, в тренде летом 2024 будут и платья на одно плечо. Стилист объяснила, что такой асимметричный крой всегда несет в себе отголоски античности, что добавляет интересности образам.

Платье для сна

Платье для сна Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Еще один удачный вариант платьев на лето 2024, стилистка отмечает, sleep dress. По ее словам, это беспроигрышный вариант для любого события. Платье будет играть по-разному с разной обувью/сумками/аксессуарами.

Обнаженные плечи

Обнаженные плечи Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Соблазнительные и чрезвычайно нежные платья на лето 2024 — это платья с обнаженными плечами. Стилист рекомендует обратить внимание на эти модели, чтобы выглядеть стильно и модно.

Анималистический принт

Анималистический принт Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Особое внимание стоит обратить на платья с анималистическим принтом. По словам Алены Черновол, животный принт особенно актуален в 2024 году.

"Лео, зебра, змеиный окрас. Да хоть жирафа. Такая активная расцветка разнообразит платье самого обычного кроя. Поэтому обращайте внимание на минималистичные, лаконичные платья", — объясняет стилист.

Белый цвет

Белый цвет Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Самый комфортный летний тренд — платья белого цвета. В белом не жарко и всегда немножечко празднично, объясняет стилист.

Платье-рубашка

Универсальная позиция на лето 2024, по словам Алены Черновол, платье-рубашка. Стилист рассказала, что эту модель платья на лето 2024 можно носить застегнутой, как платье, или расстегнутой, как верхний слой на шорты/топ. Такой вариант платья также идеально использовать, как накидку на купальники.

С вырезами

С вырезами Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Как вариант можно приобрести платье с вырезом. Однако, стилист отмечает, что такие деликатные модели платьев рискованно покупать онлайн. Лучше примерить, чтобы убедиться, что все разрезы/вырезы на своем месте.

Прозрачные платья

Прозрачные платья Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Тренд весны/лета 2024 — прозрачные платья. Как объяснила стилист, на самом деле этот тренд гораздо более носибельный, чем можно представить, на первый взгляд. Под низ можно одеть облегающие шортики или даже юбочку. Алена Черновол отмечает, что такие модели платьев можно использовать как вариацию пляжной одежды.

Цветы/горох

Классические летние (и не только летние!) принты многих лет, которые останутся в тренде летом 2024 — цветы и горох. По словам Алены Черновол, главное найти подходящий принт: по цвету, калибру, расположению на платье.

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