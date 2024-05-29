Будьте осторожны — топ-6 неудобных трендов 2024 года (фото)

Тренды — это то за чем следят настоящие модницы. Однако тренды — это не всегда удобно или практично.

Настоящие ценители моды точно знают, что модно — это не всегда удобно. Часто трендовые вещи не практичны в повседневных образах, они могут спадать, мешать, а иногда даже выглядеть нелепо. Как тренды 2024 года не удобны в реальной жизни рассказали на странице "Персональный стилист".

Топ со спущенными плечами

Топ со спущенными плечами крайне не удобные тренды отмечают стилист. По их словам, во время движения руками постоянно необходимо спущенные плечи поправлять. Также он не удобен, как нижний слой или под пиджак. Составлять с ним многослойные образы не получится.

Стилисты рекомендуют заменить топы со спущенными на варианты без сплошной планки.

Джинсовая макси-юбка

Еще один тренд последних сезонов — это джинсовая макси-юбка. Как отмечают стилисты, эта модель юбки максимально неудобна в движении из-за плотности материала, а также она сковывает движения.

Альтернативой этой модели может стать макси-юбка с разрезами. Они могут быть как спереди или сзади.

Супер мини

Вечный тренд многих лет — супер мини. Этот тренд также есть в списке вещей, которые не удобны в использовании. Надевая такую юбку возникает ощущение, что в ней не наклонишься, ни сесть и что любой ветерок поднимет эту юбку.

Поэтому стилисты рекомендуют выбирать альтернативу обычной мини-юбке — комфортные юбки-шорты или велосипедки, или же специальные трусики-шорты, которые всегда спасают ситуацию.

Оверсайз с объемными плечами

Оверсайз с объемными плечами — еще один тренд, который не удобен в использовании. кроме этого их можно носить лишь в теплое время года, ведь они не поместятся ни под одну верхнюю одежду.

Объемный декор

Фантазийные блузки и топы с большим декором или необычными рукавами — не могут быть частью многослойных образов, поэтому этот тренд также в списке трендовых вещей, которые не удобны в использовании. Чтобы не возникало дискомфорта лучше, чтобы большие и, массивные детали снимались с одежды.

Длинные, широкие брюки

Длинные, широкие брюки и джинсы — также в списке трендов, которые могут вызвать дискомфорт. Все потому, что эти модели сложно носить с обувью на каблуках. Каблук легко может запутаться в брюках и есть шанс упасть.

Напомним, ранее мы писали, как подобрать размер и не ошибиться: советы от стилиста, как выбрать джинсы.

Кроме этого, Фокус писал, топ 5 антитрендовых вещей, от которых стоит избавиться.