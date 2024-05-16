Как подобрать размер и не ошибиться: советы от стилиста, как выбрать джинсы

Джинсы всегда остаются в тренде, но в последнее время особенно популярными являются джинсы с высокой талией, широкие модели, модели в стиле 90-х и джинсы с различными декоративными элементами, такими как вышивка или аппликации. По данным с 2020 года, примерно 2 миллиарда людей по всему миру носят джинсы.

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Джинсы — это неотъемлемый элемент любого гардероба. Именно в них проживают свою жизнь большинство населения планеты. И конечно без них никто не представляет своих образов. Но чтобы выглядеть в них стильно и привлекательно необходимо уметь правильно выбрать. Для того, чтобы выбрать действительно классную модель, которая подчеркнет вашу фигуру и сделает ножки длинными рассказала стилист Екатерина.

В частности, она рекомендует обратить внимание при выборе джинсов на пять главных показателей.

Посадка

По словам стилистки, чем выше посадка джинсов, тем ножки визуально — длиннее. Чем ниже посадка, тем визуально более короткими она делает ноги. Но есть нюансы со слишком высокими посадками. В частности, когда понять, что высокая посадка джинсов вам не подходит. Когда вы одеваете джинсы на высокой посадке, а когда вы садитесь передняя часть у змейки стоит, а не ложится по форме вашего тела.

Фото: Getty

Наличие или отсутствие карманов и их расположение

Стилист Екатерина отметила, что большую роль при выборе джинсов играет расположение и наличие на них карманов. Ведь, по ее словам, карманы способны сделать из вашей попы как сочный персик, так и сморщенную курагу.

"Первое — с ними лучше, чем без них, потому что они делают попу более округлой. Но, если они слишком большие и расположены низко (уже заходят на ноги), то это будет иметь эффект низко расположенной попы и укороченных ног", — отмечает Екатерина.

длина

Также стилист рекомендует ответственно отнестись к выбору длины джинсов. По ее словам, чем более укороченные джинсы — тем короче в них выглядят ноги. Кстати, стилист отмечает, что нынешний тренд лета — капри, также будет давать эффект укороченных ног.

Потертости

Отдельно Екатерина рекомендует обратить внимание на наличие или отсутствие потертостей. Чем более светлые в середине и темные по краям джинсы, тем более объемными в них выглядят ножки. Если хочется уменьшить визуально объем, выбирайте однотонные и более темные модели.

модель

Стилист отмечает, что всегда есть и будут те, кто фанатеет от скинни. Однако, стоит иметь в виду, что они подчеркивают, будто в увеличительное стекло все недостатки, если они есть. Начиная с легкой неровности, заканчивая четким очерчиванием реальных объемов.

Напомним, ранее мы писали, как одеться на День вышиванки-2024: советы от стилистки, как правильно стилизовать образ. Кроме этого, Фокус писал, топ-5 антитрендовых вещей, от которых стоит избавиться.