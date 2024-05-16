Как одеться на День вышиванки-2024: советы от стилистки, как правильно стилизовать образ

Вышиванка — это традиционная украинская одежда, которая все больше возвращается в тренды украинского гардероба. Этот вариант одежды является продолжением этнической культуры Украины, которую уважают и почитают украинцы. Этот день с началом полномасштабной войны в Украине стал еще более особенным, ведь в этот день все потомки понимают цену свободы и независимости своего народа.

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Уже сегодня, 16 мая, День вышиванки, поэтому, многие сегодня захотите надеть свою. А возможно некоторые и не ждете повода, чтобы одеть вышитую рубашку или платье. Или же только присматриваетесь к ассортименту в поисках той самой. Именно поэтому стилист Алена Черновол рассказала, как стилизовать этот элемент гардероба, который напоминает о наших этнических корнях.

Вышиванка 2024 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

В частности, прежде всего стилистка рекомендует обратить внимание на такие моменты в процессе выбора вышиванки для своего образа:

не наряжайтесь в этническую одежду с ног до головы, так рискуете выглядеть слишком костюмно;

вышитую рубашку сбалансируйте джинсами, расслабленными брюками или базовой юбкой, чтобы уровень нарядности наряда не зашкаливал;

если выбираете вышитое платье (оно уже достаточно активное), пусть сумка и обувь будут нейтральными;

если пользуетесь декоративной косметикой, вовремя нажмите на тормоза (опять же, из-за активности вышитого наряда, лучше отдать предпочтение минимальному мейкапу);

если рубашка/платье имеют засилье декора в портретной зоне, уберите волосы в аккуратный хвост или пучок, чтобы не создавать лишнего "шума" в районе лица;

не забывайте об аксессуарах, которые всегда играют в плюс завершенности образа. Поддержать национальные мотивы или взять в противовес минималистичные лаконичные украшения — выбор за вами.

Алена Черновол отмечает, что не стоит забывать, что украинская этническая одежда не ограничивается только вышитой рубашкой и платьем есть еще и воротнички, кошельки (сумки на пояс), фартуки, жилеты, жакеты, юбки, платки и даже корсеты с вышитыми элементами.

Напомним, ранее мы писали, какие базовые вещи должны быть в гардеробе каждой женщины летом 2024. Кроме этого, Фокус писал, о трендовой одежде для женщин на лето 2024.