Як одягнутися на День вишиванки-2024: поради від стилістки, як правильно стилізувати образ

Вишиванка — це традиційний український одяг, який все більше повертається в тренди українського гардеробу. Цей варіант одягу є продовженням етнічної культури України, яку поважають та шанують українці. Цей день з початком повномасштабної війни в Україні став ще більше особливим, адже в цей день усі нащадки розуміють ціну свободи та незалежності свого народу.

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Вже сьогодні, 16 травня, День вишиванки, тож, багато хто сьогодні захочете вдягнути свою. А можливо дехто і не чекаєте приводу, щоб одягнути вишиту сорочку чи сукню. Або ж лише придивляєтесь до асортименту в пошуках тієї самої. Саме тому стилістка Альона Чорновол розповіла, як стилізувати цей елемент гардеробу, який нагадує про наші етнічне коріння.

Вишиванка 2024 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Зокрема, перш за все стилістка рекомендує звернути увагу на такі моменти в процесі вибору вишиванки для свого образу:

не вбирайтеся в етнічний одяг з ніг до голови, так ризикуєте виглядати занадто костюмно;

вишиту сорочку збалансуйте джинсами, розслабленими штанами або базовою спідницею, щоб рівень ошатності вбрання не зашкалював;

якщо обираєте вишиту сукню (вона вже досить активна), нехай сумка і взуття будуть нейтральними;

якщо користуєтесь декоративною косметикою, вчасно натисніть на гальма (знову ж таки, через активність вишитого вбрання, краще віддати перевагу мінімальному мейкапу);

якщо сорочка/сукня мають засилля декору в портретній зоні, приберіть волосся в акуратний хвіст чи пучок, щоб не створювати зайвого "шуму" в районі обличчя;

не забувайте про аксесуари, які завжди грають в плюс завершеності образу. Підтримати національні мотиви чи взяти на противагу мінімалістичні лаконічні прикраси — вибір за вами.

Альона Чорновол зазначає, що варто не забувати, що український етнічний одяг не обмежується лише вишитою сорочкою та сукнею є ще й комірці, гамани (сумки на пояс), фартухи, жилети, жакети, спідниці, хустки і навіть корсети з вишитими елементами.

Нагадаємо, раніше ми писали, які базові речі повинні бути в гардеробі кожної жінки літом 2024. Крім цього, Фокус писав, про трендовий одяг для жінок на літо 2024.