Як одягнутися на День вишиванки-2024: поради від стилістки, як правильно стилізувати образ
Вишиванка — це традиційний український одяг, який все більше повертається в тренди українського гардеробу. Цей варіант одягу є продовженням етнічної культури України, яку поважають та шанують українці. Цей день з початком повномасштабної війни в Україні став ще більше особливим, адже в цей день усі нащадки розуміють ціну свободи та незалежності свого народу.
Вже сьогодні, 16 травня, День вишиванки, тож, багато хто сьогодні захочете вдягнути свою. А можливо дехто і не чекаєте приводу, щоб одягнути вишиту сорочку чи сукню. Або ж лише придивляєтесь до асортименту в пошуках тієї самої. Саме тому стилістка Альона Чорновол розповіла, як стилізувати цей елемент гардеробу, який нагадує про наші етнічне коріння.
Зокрема, перш за все стилістка рекомендує звернути увагу на такі моменти в процесі вибору вишиванки для свого образу:
- не вбирайтеся в етнічний одяг з ніг до голови, так ризикуєте виглядати занадто костюмно;
- вишиту сорочку збалансуйте джинсами, розслабленими штанами або базовою спідницею, щоб рівень ошатності вбрання не зашкалював;
- якщо обираєте вишиту сукню (вона вже досить активна), нехай сумка і взуття будуть нейтральними;
- якщо користуєтесь декоративною косметикою, вчасно натисніть на гальма (знову ж таки, через активність вишитого вбрання, краще віддати перевагу мінімальному мейкапу);
- якщо сорочка/сукня мають засилля декору в портретній зоні, приберіть волосся в акуратний хвіст чи пучок, щоб не створювати зайвого "шуму" в районі обличчя;
- не забувайте про аксесуари, які завжди грають в плюс завершеності образу. Підтримати національні мотиви чи взяти на противагу мінімалістичні лаконічні прикраси — вибір за вами.
Альона Чорновол зазначає, що варто не забувати, що український етнічний одяг не обмежується лише вишитою сорочкою та сукнею є ще й комірці, гамани (сумки на пояс), фартухи, жилети, жакети, спідниці, хустки і навіть корсети з вишитими елементами.
Нагадаємо, раніше ми писали, які базові речі повинні бути в гардеробі кожної жінки літом 2024. Крім цього, Фокус писав, про трендовий одяг для жінок на літо 2024.