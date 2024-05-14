Які базові речі повинні бути в гардеробі кожної жінки літом 2024 (фото)

Попереду спекотний сезон, а це значить, що час підготувати свій гардероб до літа 2024. Всім відомо, що запорукою вдалого гардероба завжди був і залишається базовий набір речей.

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Стилістка Альона Чорновол пояснила, що базовий гардероб — це фундамент щоденних образів. За її словами, здебільшого база — це нейтральні речі природних відтінків, що не обтяжені декором і зайвими деталями, мають класичний крій "поза часом". Альона Чорновол розповіла, які речі в базовому гардеробі на літо 2023 повинна мати кожна жінка.

Зокрема, стилістка назвала головні критерії базового літнього гардероба для жінок:

натуральні тканини (або хоча б частина натуральних матеріалів у складі);

світлі кольори (коли, як не влітку?);

вільні силуети (вони створюють ефект "вентиляції");

міксабельність речей (в ідеалі базові речі потрібно обирати в такий спосіб, щоб вони всі метчились між собою);

функціональність (насправді, літня база може кочувати і в образи інших сезонів: сукня-комбінація класно подружиться зі светром і грубими чоботами (сміливо вигулюємо такий лук навесні); а за допомогою сорочок/кардиганів можна створювати ефект багатошаровості — восени це незмінно актуально).

Образи на літо Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образи на літо Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образи на літо Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образи на літо Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Стилістка Альона зазначає, якщо ви мінімаліст, то цілком імовірно, що так званої "бази" вам вистачить для формування щоденних образів. Але якщо вам цього недостатньо, хочеться урізноманітнити зовнішній вигляд і виразити внутрішнє через зовнішнє, відчувати в одязі себе собою — нанизуйте на базу деталі, акценти, кольори.

Альона Чорновол акцентувала, якщо сумніваєтесь у поєднанні фактур/кольорів/принтів, то почніть з аксесуарів.

Наприклад, за словами стилістки, пісочна сукня з бежевими босоніжками чудово дружитиме з яскраво-зеленою сумкою, а сірі брюки і білий світшот класно доповнять червоні балетки. Крім цього, гарно виглядає поєднання небесно-блакитного і карамельно-коричневого.

"Грайтесь з персональним стилем, за бажання пробуйте нове і завжди памʼятайте, що ви — найголовніша прикраса будь-якого вбрання", — зауважила Альона Чорновол.

Образи на літо Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образи на літо Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образи на літо Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образи на літо Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образи на літо Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Нагадаємо, раніше ми писали, must have літнього гардеробу: топ 10 речей на літо 2024, які завжди будуть в тренді. Крім цього, Фокус писав, що одягти на випускний 2024: 5 трендових варіантів одягу.