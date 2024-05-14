Які базові речі повинні бути в гардеробі кожної жінки літом 2024 (фото)
Попереду спекотний сезон, а це значить, що час підготувати свій гардероб до літа 2024. Всім відомо, що запорукою вдалого гардероба завжди був і залишається базовий набір речей.
Стилістка Альона Чорновол пояснила, що базовий гардероб — це фундамент щоденних образів. За її словами, здебільшого база — це нейтральні речі природних відтінків, що не обтяжені декором і зайвими деталями, мають класичний крій "поза часом". Альона Чорновол розповіла, які речі в базовому гардеробі на літо 2023 повинна мати кожна жінка.
Зокрема, стилістка назвала головні критерії базового літнього гардероба для жінок:
- натуральні тканини (або хоча б частина натуральних матеріалів у складі);
- світлі кольори (коли, як не влітку?);
- вільні силуети (вони створюють ефект "вентиляції");
- міксабельність речей (в ідеалі базові речі потрібно обирати в такий спосіб, щоб вони всі метчились між собою);
- функціональність (насправді, літня база може кочувати і в образи інших сезонів: сукня-комбінація класно подружиться зі светром і грубими чоботами (сміливо вигулюємо такий лук навесні); а за допомогою сорочок/кардиганів можна створювати ефект багатошаровості — восени це незмінно актуально).
Стилістка Альона зазначає, якщо ви мінімаліст, то цілком імовірно, що так званої "бази" вам вистачить для формування щоденних образів. Але якщо вам цього недостатньо, хочеться урізноманітнити зовнішній вигляд і виразити внутрішнє через зовнішнє, відчувати в одязі себе собою — нанизуйте на базу деталі, акценти, кольори.
Альона Чорновол акцентувала, якщо сумніваєтесь у поєднанні фактур/кольорів/принтів, то почніть з аксесуарів.
Наприклад, за словами стилістки, пісочна сукня з бежевими босоніжками чудово дружитиме з яскраво-зеленою сумкою, а сірі брюки і білий світшот класно доповнять червоні балетки. Крім цього, гарно виглядає поєднання небесно-блакитного і карамельно-коричневого.
"Грайтесь з персональним стилем, за бажання пробуйте нове і завжди памʼятайте, що ви — найголовніша прикраса будь-якого вбрання", — зауважила Альона Чорновол.
Нагадаємо, раніше ми писали, must have літнього гардеробу: топ 10 речей на літо 2024, які завжди будуть в тренді. Крім цього, Фокус писав, що одягти на випускний 2024: 5 трендових варіантів одягу.