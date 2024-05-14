Какие базовые вещи должны быть в гардеробе каждой женщины летом 2024 (фото)

Впереди жаркий сезон, а это значит, что пора подготовить свой гардероб к лету 2024. Всем известно, что залогом удачного гардероба всегда был и остается базовый набор вещей.

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Стилист Алена Черновол объяснила, что базовый гардероб — это фундамент ежедневных образов. По ее словам, в основном база — это нейтральные вещи естественных оттенков, не отягощенные декором и лишними деталями, имеющие классический крой "вне времени". Алена Черновол рассказала, какие вещи в базовом гардеробе на лето 2023 должна иметь каждая женщина.

В частности, стилист назвала главные критерии базового летнего гардероба для женщин:

натуральные ткани (или хотя бы часть натуральных материалов в составе);

светлые цвета (когда, как не летом?);

свободные силуэты (они создают эффект "вентиляции");

миксабельность вещей (в идеале базовые вещи нужно выбирать таким образом, чтобы они все сочетались между собой);

функциональность (на самом деле, летняя база может кочевать и в образы других сезонов: платье комбинация классно подружится со свитером и грубыми сапогами (смело выгуливаем такой лук весной); а с помощью рубашек/кардиганов можно создавать эффект многослойности — осенью это неизменно актуально).

Образы на лето Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образы на лето Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образы на лето Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образы на лето Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Стилист Алена отмечает, если вы минималист, то вполне вероятно, что так называемой "базы" вам хватит для формирования ежедневных образов. Но если вам этого недостаточно, хочется разнообразить внешний вид и выразить внутреннее через внешнее, чувствовать в одежде себя собой — нанизывайте на базу детали, акценты, цвета.

Алена Черновол акцентировала, если сомневаетесь в сочетании фактур/цветов/принтов, то начните с аксессуаров.

Например, по словам стилиста, песочное платье с бежевыми босоножками прекрасно будет дружить с ярко-зеленой сумкой, а серые брюки и белый свитшот классно дополнят красные балетки. Кроме этого, хорошо смотрится сочетание небесно-голубого и карамельно-коричневого.

"Играйте с персональным стилем, при желании пробуйте новое и всегда помните, что вы — самое главное украшение любого наряда", — отметила Алена Черновол.

Образы на лето Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образы на лето Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образы на лето Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образы на лето Фото: instagram.com/chornovol.alyona Образы на лето Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Напомним, ранее мы писали, must have летнего гардероба: топ 10 вещей на лето 2024, которые всегда будут в тренде. Кроме этого, Фокус писал, что надеть на выпускной 2024: 5 трендовых вариантов одежды.