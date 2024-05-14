Какие базовые вещи должны быть в гардеробе каждой женщины летом 2024 (фото)
Впереди жаркий сезон, а это значит, что пора подготовить свой гардероб к лету 2024. Всем известно, что залогом удачного гардероба всегда был и остается базовый набор вещей.
Стилист Алена Черновол объяснила, что базовый гардероб — это фундамент ежедневных образов. По ее словам, в основном база — это нейтральные вещи естественных оттенков, не отягощенные декором и лишними деталями, имеющие классический крой "вне времени". Алена Черновол рассказала, какие вещи в базовом гардеробе на лето 2023 должна иметь каждая женщина.
В частности, стилист назвала главные критерии базового летнего гардероба для женщин:
- натуральные ткани (или хотя бы часть натуральных материалов в составе);
- светлые цвета (когда, как не летом?);
- свободные силуэты (они создают эффект "вентиляции");
- миксабельность вещей (в идеале базовые вещи нужно выбирать таким образом, чтобы они все сочетались между собой);
- функциональность (на самом деле, летняя база может кочевать и в образы других сезонов: платье комбинация классно подружится со свитером и грубыми сапогами (смело выгуливаем такой лук весной); а с помощью рубашек/кардиганов можно создавать эффект многослойности — осенью это неизменно актуально).
Стилист Алена отмечает, если вы минималист, то вполне вероятно, что так называемой "базы" вам хватит для формирования ежедневных образов. Но если вам этого недостаточно, хочется разнообразить внешний вид и выразить внутреннее через внешнее, чувствовать в одежде себя собой — нанизывайте на базу детали, акценты, цвета.
Алена Черновол акцентировала, если сомневаетесь в сочетании фактур/цветов/принтов, то начните с аксессуаров.
Например, по словам стилиста, песочное платье с бежевыми босоножками прекрасно будет дружить с ярко-зеленой сумкой, а серые брюки и белый свитшот классно дополнят красные балетки. Кроме этого, хорошо смотрится сочетание небесно-голубого и карамельно-коричневого.
"Играйте с персональным стилем, при желании пробуйте новое и всегда помните, что вы — самое главное украшение любого наряда", — отметила Алена Черновол.
Напомним, ранее мы писали, must have летнего гардероба: топ 10 вещей на лето 2024, которые всегда будут в тренде. Кроме этого, Фокус писал, что надеть на выпускной 2024: 5 трендовых вариантов одежды.