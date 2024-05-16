Як підібрати розмір і не помилитися: поради від стиліста, як обрати джинси

Джинси завжди залишаються в тренді, але останнім часом особливо популярними є джинси з високою талією, широкі моделі, моделі в стилі 90-х і джинси з різними декоративними елементами, такими як вишивка або аплікації. За даними з 2020 року, приблизно 2 мільярди людей по всьому світу носять джинси.

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Джинси — це невід’ємний елемент будь-якого гардероба. Саме в них проживають своє життя більшість населення планети. І, звісно, без них ніхто не уявляє своїх образів. Але щоб мати в них стильний і привабливий вигляд, необхідно вміти правильно обрати. Для того, щоб обрати дійсно класну модель, яка підкреслить вашу фігуру та зробить ніжки довгенькими, розповіла стилістка Катерина.

Зокрема, вона рекомендує звернути увагу під час вибору джинсів на п’ять головних показників.

Посадка

За словами стилістки, чим вища посадка джинсів, тим ніжки візуально довші. Чим нижче посадка, тим візуально коротшими вона робить ноги. Але є нюанси із занадто високими посадками. Зокрема, коли зрозуміти, що висока посадка джинсів вам не підходить. Коли ви одягаєте джинси на високій посадці, а коли ви сідаєте передня частина біля змійки стоїть, а не лягає за формою вашого тіла.

Фото: Getty

Наявність чи відсутність кишень і їх розташування

Стилістка Катерина зазначила, що велику роль під час вибору джинсів відіграє розташування та наявність на них кишень. Адже, за її словами, кишені здатні зробити з вашої попи як соковитий персик, так і зморщену курагу.

"Перше — з ними краще, ніж без них, бо вони роблять попу округлішою. Але якщо вони завеликі та розташовані низько (вже заходять на ноги), то це матиме ефект низько розташованої попи та вкорочених ніг", — наголошує Катерина.

Довжина

Також стилістка рекомендує відповідально поставитися до вибору довжини джинсів. За її словами, чим вкороченіші джинси, тим коротшими в них здаються ноги. До речі, стилістка наголошує, що цьогорічний тренд літа — капрі — також даватиме ефект укорочених ніг.

Потертості

Окремо Катерина рекомендує звернути увагу на наявність або відсутність потертостей. Чим світліші в середині та темніші на краях джинси, тим обʼємнішими в них здаються ніжки. Якщо хочеться зменшити візуально обʼєм, обирайте однотонні й темніші моделі.

Модель

Стилістка наголошує, що завжди є і будуть ті, хто фанатіє від скіні. Однак варто мати на увазі, що вони підкреслюють, ніби збільшувальне скло, всі недоліки, якщо вони є. Починаючи з легкої нерівності, закінчуючи чітким окресленням реальних обʼємів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як одягнутися на День вишиванки-2024: поради від стилістки, як правильно стилізувати образ. Також Фокус писав про топ 5 антитрендових речей, яких варто позбутися.