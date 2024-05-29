5 самых стильных головных уборов лето 2024 (фото)

Головной убор- это не просто вещь, которая может защитить голову от ветра или палящего солнца. Это плюс ко всему модный аксессуар.

Лето уже на носу, а это значит, что время пополнить свой гардероб головными уборами, ведь, кроме того, что они защищают голову от лучей солнца, так еще и удачно служат акцентом, который может дополнить образ. Персональный стилист Алена Сагирова рассказала, какие головные уборы будут в моде летом 2024.

Шляпы в ковбойской эстетике

Шляпы в ковбойской эстетике Фото: instagram.com/watchingukraine

По словам Алены Сагировой, 2024 — год эстетик, поэтому в этом году можно увидеть что угодно, начиная от эстетики жены мафиози до эклектичного дедушки. Кроме этого, по словам стилиста, ковбойская тематика также не останется без внимания этим летом, а все благодаря таким звездам, как Белла Хадид, и кинематографу, который романтизирует ковбоев и их жизнь.

"Главный атрибут данной эстетики — ковбойская шляпа можно сочетать с платьями макси и денимом (если хочется по максимуму погрузиться в эстетику)", — отметила стилист.

Бейсболка

Бейсболка Фото: instagram.com/watchingukraine

Алена Сагирова также рассказала, что летом 2024 года останутся актуальными бейсболки. По ее словам, это головной убор, который будет всегда актуальным, независимо от времени года и господствующих эстетик.

"Бейсболка — очень комбинаторная вещь, которая будет круто дополнять как образ с платьем, так и легкие льняные костюмы. Рекомендую также поэкспериментировать с добавлением изысканных украшений к вашему луку. Такой прием заберет слишком кэжуальное настроение, а взамен добавит немного гламура", — пояснила стилист.

Мягкие шляпы клош

Мягкие шляпы клош Фото: instagram.com/watchingukraine

Шляпы-клош — это стильные и популярные аксессуары лета 2024. По словам стилистки, они добавляют женственности и романтичности любому образу. Благодаря объемному, расширенному краю они создают элегантный силуэт.

"Первое, что хочется отметить об этих шляпах — это то, что они гипер-трендовые. А второе — то, что в них почти ничего не видно. Это очень необходимая вещь, когда прям яркое и палящее солнце, потому что шляпа клош прикрывает почти пол-лица, но не практичная на повседневную жизнь", — отметила Алена Сагирова.

Шляпу стилист рекомендует сочетать с минималистичными образами, такими как монотонное платье или льняная рубашка с брюками.

Шелковые банданы

Шелковые банданы Фото: instagram.com/watchingukraine

Супер женственный элемент, который связан несколько брутально — так контраверсионно можно охарактеризовать шелковую бандану, объясняет стилист. По ее словам, этот головной убор можно сочетать с топами/платьями в бельевом стиле, а можно и пойти полностью в гранж стиле.

Повязки на голову

Повязки на голову Фото: instagram.com/watchingukraine

Вместе с эстетикой old money, до нас дошли и ее атрибуты — такие как повязка на голову, отмечает Алена Сагирова. Однако, к сожалению, по ее словам, черный цвет повязки воспринимается нами не так, как хотелось бы в связи с войной и потерями, которые мы переживаем. Поэтому, этим летом она рекомендует обратить внимание на цветные, цветочные, в анималистический принт, и белые.

По словам стилистки, такой головной убор тоже не защитит вас от солнца, но придаст образам игривости и интересности.

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