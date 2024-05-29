5 найстильніших головних уборів літо 2024 (фото)

Головний убір – це не просто річ, яка може захистити голову від вітру чи пекучого сонця. Це плюс до всього модний аксесуар.

Літо вже на носі, а це означає, що час поповнити свій гардероб головними уборами, адже, окрім того, що вони захищають голову від променів сонця, так ще й вдало слугують акцентом, який може доповнити образ. Персональний стиліст Альона Сагірова розповіла, які головні убори будуть в моді літом 2024.

Капелюхи в ковбойській естетиці

Капелюхи в ковбойській естетиці Фото: instagram.com/watchingukraine

За словами Альони Сагірової, 2024 — рік естетики, тому в цьому році можна побачити будь-що, починаючи від естетики дружини мафіозі до еклектичного дідуся. Крім цього, за словами стилістки, ковбойська тематика також не залишиться без уваги цього літа, а все завдяки таким зіркам, як Белла Гадід, та кінематографу, який романтизує ковбоїв та їх життя.

"Головний атрибут цієї естетики — ковбойський капелюх можна поєднувати з сукнями максі та денімом (якщо хочеться по максимуму зануритись в естетику)", — зазначила стилістка.

Бейсболка

Бейсболка Фото: instagram.com/watchingukraine

Альона Сагірова також розповіла, що влітку 2024 залишаться актуальними бейсболки. За її словами, це головний убір, який буде завжди актуальним, незалежно від пори року та пануючих естетик.

"Бейсболка — дуже комбінаторна річ, яка буде круто доповнювати як образ з сукнею, так і легкі лляні костюми. Рекомендую також поекспериментувати з додаванням вишуканих прикрас до вашого луку. Такий прийом забере надто кежуальний настрій, а натомість додасть трішки гламуру", — пояснила стилістка.

М’які капелюхи клош

М"які капелюхи клош Фото: instagram.com/watchingukraine

Шляпи-клош — це стильні та популярні аксесуари літа 2024. За словами стилістки, вони додають жіночності та романтичності будь-якому образу. Завдяки об'ємному, розширеному краю вони створюють елегантний силует.

"Перше, що хочеться зазначити про ці капелюхи — це те, що вони гіпертрендові. А друге — те, що в них майже нічого не видно. Це дуже необхідна річ, коли прям яскраве та пекуче сонце, бо капелюх клош прикриває майже пів обличчя, але не практична на повсякдень", — зазначила Альона Сагірова.

Капелюх стилістка рекомендує поєднувати з мінімалістичними образами, як от монотонна сукня чи лляна сорочка зі штанами.

Шовкові бандани

Шовкові бандани Фото: instagram.com/watchingukraine

Супер жіночний елемент, який пов’язаний дещо брутально — так контраверсійно можна охарактеризувати шовкову бандану, пояснює стилістка. За її словами, цей головний убір можна поєднати з топами/сукнями в білизняному стилі, а можна й піти повністю в гранж стилі.

Пов’язки на голову

Пов"язки на голову Фото: instagram.com/watchingukraine

Разом з естетикою old money, до нас дійшли і її атрибути — як от пов’язка на голову, зазначає Альона Сагірова. Однак, на жаль, за її словами, чорний колір пов’язки сприймається нами не так, як хотілося б в зв’язку з війною та втратами, які ми переживаємо. Тож, цього літа вона рекомендує звернути увагу на кольорові, квіткові, в анімалістичний принт, та білі.

За словами стилістки, такий головний убір теж не захистить вас від сонця, але додасть образам грайливості та цікавинки.

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