Яркие цвета и френч: нейл-дизайнер рассказала о трендовом педикюре этого сезона (фото)

Лето — это идеальное время, чтобы создать нетипичные акценты в своем образе. Именно педикюр может стать той самой ключевой деталью в вашем образе. Сейчас, когда мы обычно носим открытую обувь, ногти привлекают внимание и подчеркивают индивидуальность.

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Каждая женщина всегда заботится о хорошем виде своих рук, однако летом женщины также акцентируют внимание и на уходе своих ножек. Поэтому именно в этот сезон, как никогда актуальны идеи для педикюра. Селебритис нейл-дизайнер и основательница международной сети салонов ногтевой эстетики MVK Виктория Колодий специально для Фокуса рассказала об основных трендах педикюра летнего сезона 2024.

Яркие цвета

Яркий педикюр на лето 2024 на яркий педикюр на лето 2024

Именно летом нам свойственно выбирать насыщенные цвета не только в нашем гардеробе, но и для покрытия наших ногтей. Именно поэтому, по словам Виктории Колодий, яркое и заметное покрытие является безоговорочным трендом этого сезона.

"Оттенки кораллового, неоново-розового, желтого и бирюзового — это именно те цвета, которые будут актуальными этим летом. Они прекрасно подходят для открытой обуви и буквально добавляют образу свежести и энергии", — пояснила нейл-дизайнер.

Обычные лаки

Покрытие ногтей на ногах Фото: Freepik

По словам Виктории Колодий, не менее актуальными в летний сезон остаются обычные лаки для ногтей. Популярность обычных лаков для ногтей объясняется их удобством и быстротой высыхания. В жаркие летние дни, когда не хочется тратить много времени на педикюр, обычные лаки становятся идеальным выбором. Они позволяют быстро сменить цвет покрытия, подстраиваясь под ваше настроение и образ.

Белые цвета

Идеи педикюра на лето Фото: Pixabay

Белый цвет — это классика, которая снова возвращается в моду. По словам нейл-дизайнера, белое покрытие выглядит стильно и свежо, особенно на загорелых ногах, и подходит к любому наряду. Кроме того, белый цвет прекрасно сочетается с другими яркими аксессуарами и позволяет экспериментировать с дизайном.

Френч на ногах

Френч на ногах

Френч остается одним из самых любимых вариантов педикюра для многих женщин, поэтому по словам Виктории Колодий, в этом сезоне он снова в тренде, но с новыми акцентами. Традиционный белый кончик можно заменить на любой яркий цвет, добавить блестки или даже создать геометрические формы. Френч выглядит аккуратно и подходит как для повседневной носки, так и для особых событий.

Педикюр на лето 2024 Фото: Instagram salondehilda

Советы для идеального педикюра для педикюра

Выбор обуви. После выполнения педикюра рекомендуется не выбирать новую обувь. Ведь в момент, когда кожа ног особенно мягкая и нежная, риск получения мозолей и натоптышей самый высокий. Лучше подождать несколько дней и обязательно подготовиться заранее, запасаясь пластырями, силиконовыми накладками и другими средствами помощи.

После выполнения педикюра рекомендуется не выбирать новую обувь. Ведь в момент, когда кожа ног особенно мягкая и нежная, риск получения мозолей и натоптышей самый высокий. Лучше подождать несколько дней и обязательно подготовиться заранее, запасаясь пластырями, силиконовыми накладками и другими средствами помощи. Регулярный уход . Не забывайте о регулярном уходе за кожей ног и ногтями. Используйте увлажняющие кремы и масла, чтобы поддерживать кожу мягкой и здоровой.

. Не забывайте о регулярном уходе за кожей ног и ногтями. Используйте увлажняющие кремы и масла, чтобы поддерживать кожу мягкой и здоровой. Защита от солнца. Ультрафиолетовое излучение может негативно влиять на состояние ваших ногтей и кожи, поэтому не забывайте о защитных кремах с SPF.

Этим летом педикюр становится не просто элементом ухода, а акцентом в образе, позволяющим подчеркнуть свою индивидуальность. Выбирайте именно те тренды, которые вам по душе и наслаждайтесь летом сполна.

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