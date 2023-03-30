Дженніфер Лопес показала ідеальний манікюр на весну-літо 2023 (фото)

Зірка соцмереж обмежилася світлими відтінками, проте явно наслідує тренди.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний манікюр на весну-літо 2023. Знімками своєї нової роботи ділиться в Instagram зірковий нейл-майстер Том Бачик.

З трендовими "глазурованими" нігтями артистка відвідала напередодні премʼєру фільму свого чоловіка Бена Аффлека "Air". Світлі відтінки весняного манікюру доповнила загострена форма, яка пасувала до масивних каблучок Джей Ло та її яскравого образу на офіційній події.

"Мікрофранцузька фантазія 🤍 🧚🏼 @[email protected] #nailsbytombachik", — підписав свою свіжу роботу Том Бачик.

"Глазуровані" нігті почала запроваджувати в моду Гейлі Бібер ще у 2022 році. Вона оголосила той рік часом "глазурованої шкіри", що перейшло навіть на манікюр. Дружина Джастіна Бібера експериментувала і пробувала "шоколадну глазур" та "нігті Барбі".

Новий манікюр Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися влітку 2022 після відновлення свого роману за рік до того. На початку 2000-х вони вже зустрічалися, проте закінчили стосунки незадовго до весілля.

Наразі зіркова пара часто виходить разом у світ та демонструє теплі почуття одне до одного на публіці.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Дженніфер Лопес зробила "молочні нігті" новим трендом.

Також Фокус писав про ідеальний манікюр на квітень 2023 від Дженніфер Лопес.