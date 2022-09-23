Дженніфер Лопес зробила манікюр "молочні нігті" трендом (фото)
Співачка Дженніфер Лопес, маючи гарний смак, може собі дозволити експерименти з манікюром. Перед своїм весіллям із Беном Аффлеком вона зробила загострені нігті з білим напівпрозорим покриттям.
Коли її фанати жіночої статі побачили цей варіант манікюру, вони стали його шанувальницями, і за це вдячні співачці. Про це пише Bunte.de.
Журналісти, які побачили цей варіант манікюру у мережі, впевнені: такий нейл-арт можна зробити вдома.
У мережі цей вид манікюру отримав кодову назву Milky Nails J.Lo. Відгуки в інстаграм Дженніфер Лопес показали, що такий манікюр із її легкої руки став трендом. І, мабуть, саме такий манікюр — ніжний та витончений — якраз для наречених.
Повторити його вдома можна, якщо придбати кілька відтінків лаку на сайті Амазон:
NEONAIL "Milky Cloud"
alessandro "Milky Dream"
OPI Unterlack
CHANEL Top Coat.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек визначили у шлюбному контракті ціну зради.