Дженнифер Лопес сделала маникюр "молочные ногти" трендом (фото)

Певица Дженнифер Лопес, обладая хорошим вкусом, может себе позволить эксперименты с маникюром. Перед своей свадьбой с Беном Аффлеком она сделала заостренные ногти с белым полупрозрачным покрытием.

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Когда ее фанаты женского пола увидели этот вариант маникюра, они стали его поклонницами, и за это благодарны певице. Об этом пишет Bunte.de.

Журналисты, которые увидели этот вариант маникюра в Сети, уверены: такой нейл-арт можно сделать дома.

В Сети этот вид маникюра получил кодовое название "Milky Nails J.Lo". Отзывы в Инстаграм Дженнифер Лопес показали, что такой маникюр с ее легкой руки стал трендом. И, пожалуй, именно такой маникюр – нежный и изящный – как раз для невест.

Повторить его дома можно, если приобрести несколько оттенков лака на сайте Амазон:

NEONAIL "Milky Cloud"

alessandro "Milky Dream"

OPI Unterlack

CHANEL Top Coat.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек определили в брачном контракте цену измены.