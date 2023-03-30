Дженнифер Лопес показала идеальный маникюр на весну-лето 2023 (фото)

Звезда соцсетей ограничилась светлыми оттенками, однако явно наследует тренды.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный маникюр на весну-лето 2023. Снимками своей новой работы делится в Instagram звездный нейл-мастер Том Бачик.

С трендовыми "глазированными" ногтями артистка посетила накануне премьеру фильма своего мужа Бена Аффлека "Air". Светлые оттенки весеннего маникюра дополнила заостренная форма, подходящая к массивным кольцам Джей Ло и ее яркому образу на официальном событии.

"Микро-французская фантазия 🤍 🧚🏼 @[email protected] #nailsbytombachik", — подписал свою свежую работу Том Бачик.

"Глазированные" ногти начала вводить в моду Хейли Бибер еще в 2022. Она объявила тот год временем "глазированной кожи", что перешло даже на маникюр. Жена Джастина Бибера экспериментировала и пробовала "шоколадную глазурь" и "ногти Барби".

Новый маникюр Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились летом 2022 после возобновления своего романа за год до того. В начале 2000-х они уже встречались, однако закончили отношения незадолго до свадьбы.

Звездная пара сейчас часто выходит вместе в свет и демонстрирует теплые чувства друг к другу на публике.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Напомним, Дженнифер Лопес сделала "молочные ногти" новым трендом.

Также Фокус писал об идеальном маникюре на апрель 2023 от Дженнифер Лопес.