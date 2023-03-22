Вечная классика. Дженнифер Лопес показала идеальный маникюр на апрель 2023 (фото)

Знаменитость сделала акцент на яркие ногти средней длины.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный маникюр на апрель 2023 года. Снимками новой работы для своей звездной клиентки делится в Instagram Том Бачик.

Жена оскароносного Бена Аффлека сделала акцент на синий насыщенный цвет, разбавленный блестками и "переливанием". Формой ногтей послужил округленный квадрат.

"У меня есть Калифорнийский блюз 🌧️ 💙 #nailsbytombachik", — подписал свою свежую работу знаменитый голливудский нейл-мастер.

Новый маникюр Дженнифер Лопес

"Боже, как ты сделал эти ногти? 💙🤩", "Этот набор отличный, мне очень нравится этот цвет. Как всегда удивительно💎💙", "Красивые и идеальные ногти 💙💅", — пишут в комментариях фолловеры Тома Бачика, нейл-помощника многих мировых звезд. Ведь к специалисту обращаются Селена Гомес, Никола Пельтц, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.

У Тома Бачик есть несколько собственных салонов, а в соцсетях он активно показывает плоды своих работ для звездных клиенток. Таким образом, мастер задает тренд и моду на ногти, которые будут популярны в последующие месяцы.

Напомним, какой оттенок маникюра стал самым популярным в марте 2023 года.

Также Фокус писал о трендах маникюра на середину весны 2023.