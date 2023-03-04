Малиново-красный. Назван самый популярный цвет маникюра на март 2023

Ожидаемо, им стал оттенок Viva Magenta, представленный, как цвет этого года.

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Хотя весна только наступила и погода еще не слишком радует, но тренды в маникюре уже начинают определяться. Весеннего настроения хочется как в одежде, так и в маникюре. Так что мастера маникюра назвали самый популярный оттенок марта 2023, пишет Marie Claire.

Это, конечно, Viva Magenta, именно тот малиново-красный оттенок, который представил институт цвета Pantone.

И он отлично подходит для маникюра, будучи сочным и ярким. И он отлично смотрится на ногтях любой формы и длины.

[ + – ] Модный маникюр с оттенком "Вива маджента"

Институт цвета Pantone заявил, что цвет 2023 года: Viva Magenta 18-750, это сложный малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. Он не холодный и не теплый. Viva Magenta символизирует искреннюю радость и свободу самовыражения, оптимизм, воодушевление и бунт. Это цвет праздника и многообразия, цвет энергии без агрессии.

Но его описывают и проще, как цвет лепестков розы, или ягод малины.

[ + – ] Viva Magenta уж стал самым популярным оттенком для маникюра марта 2023

Впрочем, в моде остаются все оттенки розового, а также фаворит зимы 2023 – оттенок Malaga Wine – цвет испанского красного вина, который полюбился голливудским селебрити: Дженнифер Лопес, Марго Робби, Кайли Дженнер и многим другим.

Также в трендах томатно-красный, пурпурный и молочно-абрикосовый.

А если вам все-таки захочется сочетать "мадженту" с другими цветами, то лучше всего подойдет: розовый, оранжевый, черный, густой синий и желтый.

Напомним, ранее Фокус писал о самых популярных оттенках лака для маникюра на весну в общем и март 2023 в частности. Если вам не по вкусу яркие цвета, то в трендах также нюд, латте с молоком и очаровательный маникюр Русалочки.