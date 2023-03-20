Микрофренч и неоновый зеленый. Топ-5 трендов маникюра на апрель 2023

Мода на маникюр меняется быстро, и хоть у каждого есть любимый дизайн, всегда хочется попробовать что-то новое.

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Когда собираешься пойти на маникюр, самое сложное – это выбрать дизайн, или цвет лака. Проще всего, конечно, обратиться к классике, но каждый день появляется столько новых трендов, чтобы было бы странно не попробовать их.

Конечно, в 2023 году будет популярен цвет Viva Magenta, цвет года по версии Pantone, тем более, он отлично смотрится на ногтях любой длины, так же в моде неон, немного обновленный френч и, хоть позиции не сдает тренд на нарощенные длинные ногти, все чаще на руках можно заметить и короткие ногти естественной формы, а не экстремальной длины.

Прежде всего, это удобный тренд, ведь, хоть длинные ногти и выглядят эффектно, но в быту они не слишком удобны.

Но, если ваш выбор короткие ногти и домашних уход, не стоит забывать насколько важно увлажнение. Пользуйтесь маслом для кутикулы каждый раз, когда это удобно и мажьте руки кремом. Особенно на ночь. После зимы коже рук требуется особый бережный уход.

А пока Фокус собрат топ-5 трендов маникюра на апрель 2023

Нейл-тренд "блеск для губ"

Это естественное продолжения тренда 2022 года, который называли "глазированный пончик". Придумал его любимый мастер маникюра Дженнифер Лопес и Селены Гомес – Том Бачик.

Нейл-тренд "блеск для губ" от Тома Бачика

Название он получил от тренда макияжа, когда форму губам придавали нейтральным карандашом для губ, а после покрывали бесцветным блеском. Этот маникюр нейтральный, нюдовый, с едва заметным блеском, или мерцанием. Именно такой оттенок предпочитает Хейли Бибер.

Микрофренч

Френч никогда не выходил из моды. Но, к счастью, теперь это не просто маникюр, имитирующий ухоженные ногти. Теперь френч может быть забавным и очаровательным, а главное, разноцветным. Только в апреле 2023 его делают ультратонким и изящным. И чаще всего на ногтяг квадратной формы, потому что так он выглядит более органично.

Микрофренч - в трендах

Мастера рекомендуют: если хотите попробовать сделать микро-френч самостоятельно, нанесите лак на силиконовую губку для маникюра, вдавите в нее кончик ногтя, чтобы получилась тонкая линия, затем сотрите излишки с помощью ручки для снятия лака.

Пузырьки

Выпуклый дизайн ногтей стал не таким монументальным, как в прошлом году, но все еще имеет право на жизнь.

Маникюр с пузырьками

Яркие акценты в виде пузырьков и бусинок, напоминающих крохотные шары с предсказаниями, или рельефный эффект ауры (еще одного модного тренда маникюра), украшают ногти звезд вроде Соланж Ноулз. Особенно он красиво смотрится, дополненный хромовыми акцентами.

Неоново-зеленый

Неон вошел в моду в прошлом году и все еще с нами. Во-первых, потому что эти цвета яркие и праздничные, во-вторых, потому что они кажутся космически неземными.

Неоновые цвета в моде, особенно - зеленый

А еще неоново-зеленый будто светится в темноте и привлекает к себе внимание. В этом году ожидайте увидеть неоново-зеленый оттенок повсюду, от сумок до подводки для глаз и ногтей.

Металлические украшения

Тренд 2000-х, когда в кончик ногтя вдевали крохотную подвеску, снова вернулся. Но теперь он стал немного сложнее. Ногти украшают цепочками, подвесками и маленькими металлическими аппликациями.

Маникюр с металлическими украшениями - в трендах

Есть вероятность, что цепочка недолго продолжится, но пирсингу для ногтей точно можно дать второй шанс, особенно, если позволяет длина ногтей.

Напомним, ранее Фокус писал о главных трендах маникюра на март 2023. Конечно, по всему миру в моду вошел малиново-красный, или пурпурный цвет ногтей.