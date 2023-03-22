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Стиль життя

Вічна класика. Дженніфер Лопес показала ідеальний манікюр на квітень 2023 (фото)

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Фото: Фото: Gettyimages

Знаменитість зробила акцент на яскраві нігті середньої довжини.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний манікюр на квітень 2023 року. Знімками нової роботи для своєї зіркової клієнтки ділиться в Instagram Том Бачик.

Дружина оскароносного Бена Аффлека зробила акцент на синій насичений колір, який розбавила блискітками та "переливанням". Формою нігтів послужив заокруглений квадрат.

"У мене є Каліфорнійський блюз 🌧️ 💙 #nailsbytombachik", — підписав свою свіжу роботу знаменитий голлівудський нейл-майстер.

Новий манікюр Дженніфер Лопес

"Боже, як ти зробив ці нігті? 💙🤩", "Цей набір чудовий, мені дуже подобається цей колір. Як завжди дивовижно💎💙", "Красиві та ідеальні нігті 💙💅", — пишуть у коментарях фоловери Тома Бачика, нейл-помічника багатьох світових зірок. Адже до фахівця звертаються Селена Гомес, Нікола Пельтц, Дженніфер Лопес та інші знаменитості.

У Тома Бачика є кілька власних салонів, а у соцмережах він активно показує плоди своїх робіт для зіркових клієнток. Таким чином майстер задає тренд та моду на нігті, які будуть популярними у наступні місяці.

Нагадаємо, який відтінок манікюру став найпопулярнішим у березні 2023.

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