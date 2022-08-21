Ко Дню Независимости. Топ-5 идей патриотического маникюра

К встрече победы Украины и Дню Независимости 2022 стоит подойти полностью подготовленными.

Вскоре, 24 августа вся Украина и мир будут праздновать День Независимости. В этот день миллионы людей наденут вышиванки и разнообразные патриотические аксессуары. Предлагаем вашему вниманию несколько идей маникюра в украинской тематике.

Если вы в безопасном месте, не стоит забывать о своем комфорте, стоит развеяться, сделать свежее покрытие и помочь развивать экономику страны, о чем неоднократно призывали украинские депутаты и экономисты.

Одним из основных элементов образа девушки является маникюр, выступающий определенной рамкой рук, по которой судят всю другую картинку. Так что следует тщательно подойти к выбору "независимого" маникюра.

Темно-синяя классика

Классический синий цвет всегда был и будет в трендах покрытия. А поскольку государственный флаг Украины сочетает в себе два цвета — желтый и синий (с разными вариациями от светло-голубого до темно-синего), этот цвет следует использовать при очередном походе к нейл-мастеру.

Микроакценты

Маленькие надписи, сердечки и точки уже стали трендами 2022 года. Поэтому можно экспериментировать с маленькими желто-синими сердечками, например в сочетании с пастельными цветами самого покрытия.

Патриотические надписи

Сделать маникюр более индивидуальным могут надписи по вашему вкусу. К примеру, можно написать как простое слово "Украина", однако для каждого оно несет свой сакральный смысл.

Также можно написать уже легендарные слова украинских пограничников с острова Змеиный, произнесенные российскому военному кораблю.

Государственные символы

Кроме цветов украинского флага можно обратить внимание и на герб. Если ваш мастер сможет аккуратно нарисовать линии герба или у него есть соответствующие наклейки, рекомендуем обратить внимание на эту идею.

Также можно нарисовать государственные символы не только Украины, но и стран, которые ей активно помогают в противостоянии российской военной агрессии — Польши, Великобритании, Германии и т.д.

Красные нотки

Среди неофициальных символов Украины — калина, вышиванка, мак. Вокруг них витает красный цвет, который можно использовать при покрытии ногтей. Ведь красный цвет – вечная классика, а в сочетании с украинскими символами ваше покрытие точно выделится среди других.

Напомним, Селена Гомес показала идеальный маникюр для первого месяца осени 2022.