Модний манікюр вересня. Топ-5 яскравих рішень для осіннього дизайну нігтів

Пропонуємо не обмежуватися гілочками та листочками й придивитися до різноманітних варіантів осіннього нейл-арту.

Незабаром настане осінь, і час придивитися до яскравого дизайну манікюру, який підвищить настрої та прожене нудьгу. У трендах сезону — теплі палітри кольорів, серед яких переважатимуть глибокі та насичені відтінки: винний, бордовий, шоколадний, коричневий, смарагдовий, сливовий. Вони відмінно поєднуються із золотим декором, блискучими стразами та блиском глітеру.

Осіннє листя

Перші місяці осені щедрі на барви. Вулиці рясніють червоними, жовтими, помаранчевими, зеленими кольорами. І всю цю красу можна перенести на наші нігтики. Вибирайте золотисті гель-лаки, зелені, червоні й декоруйте нігтики найпопулярнішими мотивами осені — листочками та гілочками.

Найчастіше майстри прикрашають нігті малюнками кленового, дубового та березового листя. Іноді можна зустріти в осінньому манікюрі цілі гілочки горобини. А якщо додати до малюнка краплі дощу, птахів чи тварин, вийде ціла композиція.

Кошаче око

Космічні переливи — чудовий нейларт для осіннього періоду. Манікюр із ефектом "котяче око" має привабливий вигляд. Можна вибрати не тільки темні тони, які надають образу загадковості й чаклунства, але й актуальні для осені помаранчеві, жовті й червоні відтінки. Такий манікюр точно підвищить настрій.

Стемпінг

Техніка манікюру "стемпінг" має дуже романтичний вигляд. На нюдовій основі можна зробити різні візерунки-павутинки, флористичні чи абстрактні мотиви, геометричні фігурки, які ідеально підійдуть до осіннього настрою. Або вибрати яскраву базу, додати абстрактних ліній, і вийде справжня феєрія відтінків, що нагадує листопад.

Акварель

Один із найніжніших і найповітряніших дизайнів осіннього манікюру — акварель. Виконується він нескладно. Під час створення малюнка кольоровий гель-лак поєднується з топом прямо на нігті. Виходить напівпрозорий акварельний відтінок, що створює тон малюнка. Зверху майстер за допомогою тонкого пензля наносить контури.

Мінімалізм

Для тих, хто не любить надто витончених малюнків на нігтях, підійде дизайн у стилі мінімалізму. Достатньо вибрати яскравий тон і додати до нього тонку гілочку або листочок. Вийде ніжно та по-осінньому атмосферно.

Фокус писав, що американська співачка Селена Гомес показала свій новий осінній манікюр.