Новий тренд нейл-арту. Бульбашковий манікюр б'є рекорди популярності

Такий дизайн нігтів нагадує сяючі кристали.

Модний світ продовжує підкорювати новий тренд — бульбашковий манікюр. Майстри просять не плутати такий нейл-арт із пінним манікюром, оскільки це зовсім інша історія.

Пінний нейл-арт був на піку популярності кілька років тому. Дизайн нігтів у такому стилі нагадував безліч мильних бульбашок, які лопнули, і ще трохи луску ящірки в той час, як La manucure à bulles (так бульбашковий манікюр звучить французькою) — це цілісні наливні краплі, зроблені в техніці 3D.

Відомий нейл-стилістка Chanel Бетіна Голдштейн активно популяризує бульбашковий манікюр у себе в Instagram. Виглядає такий дизайн святково, немов на нігтиках сяють справжні кристали, і підійде навіть тим модницям, які не надто шанують об'ємний дизайн і тяжіють до мінімалізму.

Майстриня детально показує, як зробити такий манікюр. Спочатку вона покриває кожен ніготь прозорою базою, потім за допомогою тонкої металевої палички та золотистого гель-лаку або лаку кольору металік ставить краплі, поступово нашаровуючи кульки з прозорого гелю. Процес справді заворожує.

Зазначимо, що у 2022 році стиль у манікюрі розділився на два прямо-протилежні напрямки — стримано-мінімалістичний та екстравагантний, до якого саме належить об'ємний нейл-арт. 3D дизайн нігтів знайшов величезну кількість шанувальників. Не останню роль у цьому відіграв знаменитий серіал "Ейфорія", після якого сюрреалізм став головним трендом дизайну нігтів 2022 року.

Об'ємний манікюр подобається тим, хто прагне творчості та самовираження, а варіантів проявити себе через нейл-арт чимало. Особливо популярними цього року стали дизайн нігтів з імітацією краплі рідкого металу, а також нейл-арт із перлинами.

А для тих, хто прагне бути в центрі уваги і справити максимальне враження на своє оточення, майстри пропонували придивитися до манікюру з мікросхемами та желейними ведмедиками.

Фокус раніше писав про те, який манікюр буде модним восени 2022 року. У топі вересневого дизайну нігтів осіннє листя, манікюр у техніці стемпінг, а також акварельний нейл-арт.