Перлини та краплі металу. Сім 3D трендів манікюру на весну 2022
За останні місяці нейл-арт став екстравагантнішим, а дизайн – креативним. Стилісти зазначають, нехай такий манікюр не на кожен день, але він дуже гарний, щоб його ігнорувати.
Стиль у манікюрі останнім часом розділився на стримано-мінімалістичний, та на екстравагантний та надлишковий. Стилісти зазначають, що другий варіант віддають перевагу тим, хто прагне творчості та самовираження. А ще подібні тренди чудово підходять для модних виходів та вечірок, коли манікюр стає продовженням вбрання та доповнює образ.
Майстер манікюру знаменитого серіалу "Ейфорія", після якого до моди увійшов оригінальний мейкап, Наталі Мінерва навіть заявила, що сюрреалізм став найголовнішим трендом у дизайні нігтів 2022 року. Так що не дивно, що у 3D-нейл-арту з'являється все більше шанувальників, пише Nylon.
Краплі металу
Нейл-арт у стилі металік уже давно у трендах, але тепер майстри пішли далі і тепер манікюр імітує краплі рідкого металу, що стікає по нігтях.
Нещодавно з подібним манікюром з'явилася на публіці Дуа Ліпа: краплі металу у її випадку були золотими.
Перлини
Зірка серіалу "Ейфорія" минулого року прийшла на Met Gala у сукні з перлин, а Наталі Мінерва, майстер з нейл-арту із серіалу зробила їй манікюр з перлами, що належить поряд.
Виявилося, що тренд пішов у соцмережі і тепер став одним із найпопулярніших у TikTok. Перлини комбінують із френчем та стразами.
Пухирцеві нігті
Цей тренд ввела моду Кайлі Дженнер.
Але з того часу він став куди цікавішим – нігті прикрашаються крапельками гелю, який робить нігті схожими на желейні цукерки.
Підвіски на нігтях
Тренд із 2000-х, який повернувся в моду завдяки блогерам та майстрам-експериментаторам.
З тих пір, звичайно, багато що змінилося — тепер підвіски куди більше прикрашають всі пальці, а дизайн нігтів часто доповнюється опуклими візерунками або аплікаціями.
Диско-куля
Ще одна варіація на тему нігтів у стилі "металік". Нещодавно з подібним манікюром з'явилася реп-виконавиця Megan Thee Stallion, і тренд став популярним.
Тільки зробити його нелегко, а зберегти в бездоганному вигляді не легше, але заради вечірки, де ви хочете блищати – це чудовий вибір.
Роботи та мікросхеми
Тренд, який з'явився завдяки жарту в соцмережах, але несподівано знайшов шанувальниць серед тих, хто цікавиться високими технологіями.
Адже любов до IT можна показувати по-різному, але що вкаже на неї більш очевидно, ніж мікросхеми на ваших нігтях.
Жувальні цукерки
Прозорі желейні відтінки — одні з наймодніших дизайнів нігтів цього сезону.
Ціль – зробити нігті схожими на желейних ведмедиків, або будь-які інші улюблені ваші жувальні цукерки.