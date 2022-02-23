Перлини та краплі металу. Сім 3D трендів манікюру на весну 2022

За останні місяці нейл-арт став екстравагантнішим, а дизайн – креативним. Стилісти зазначають, нехай такий манікюр не на кожен день, але він дуже гарний, щоб його ігнорувати.

Стиль у манікюрі останнім часом розділився на стримано-мінімалістичний, та на екстравагантний та надлишковий. Стилісти зазначають, що другий варіант віддають перевагу тим, хто прагне творчості та самовираження. А ще подібні тренди чудово підходять для модних виходів та вечірок, коли манікюр стає продовженням вбрання та доповнює образ.

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Майстер манікюру знаменитого серіалу "Ейфорія", після якого до моди увійшов оригінальний мейкап, Наталі Мінерва навіть заявила, що сюрреалізм став найголовнішим трендом у дизайні нігтів 2022 року. Так що не дивно, що у 3D-нейл-арту з'являється все більше шанувальників, пише Nylon.

Краплі металу

Нейл-арт у стилі металік уже давно у трендах, але тепер майстри пішли далі і тепер манікюр імітує краплі рідкого металу, що стікає по нігтях.

[ + – ] Краплі металу – тренд 3D манікюру

Нещодавно з подібним манікюром з'явилася на публіці Дуа Ліпа: краплі металу у її випадку були золотими.

Перлини

Зірка серіалу "Ейфорія" минулого року прийшла на Met Gala у сукні з перлин, а Наталі Мінерва, майстер з нейл-арту із серіалу зробила їй манікюр з перлами, що належить поряд.

[ + – ] Перлини на нігтях стали популярними завдяки серіалу "Ейфорія"

Виявилося, що тренд пішов у соцмережі і тепер став одним із найпопулярніших у TikTok. Перлини комбінують із френчем та стразами.

Пухирцеві нігті

Цей тренд ввела моду Кайлі Дженнер.

[ + – ] Пухирцеві нігті — тренд 3D манікюру

Але з того часу він став куди цікавішим – нігті прикрашаються крапельками гелю, який робить нігті схожими на желейні цукерки.

Підвіски на нігтях

Тренд із 2000-х, який повернувся в моду завдяки блогерам та майстрам-експериментаторам.

[ + – ] Підвіски на нігтях — тренд із 2000-х

З тих пір, звичайно, багато що змінилося — тепер підвіски куди більше прикрашають всі пальці, а дизайн нігтів часто доповнюється опуклими візерунками або аплікаціями.

Диско-куля

Ще одна варіація на тему нігтів у стилі "металік". Нещодавно з подібним манікюром з'явилася реп-виконавиця Megan Thee Stallion, і тренд став популярним.

[ + – ] Диско-нейл-арт – дискотека на нігтях

Тільки зробити його нелегко, а зберегти в бездоганному вигляді не легше, але заради вечірки, де ви хочете блищати – це чудовий вибір.

Роботи та мікросхеми

Тренд, який з'явився завдяки жарту в соцмережах, але несподівано знайшов шанувальниць серед тих, хто цікавиться високими технологіями.

[ + – ] Нігті із мікросхемами — тренд 3D манікюру

Адже любов до IT можна показувати по-різному, але що вкаже на неї більш очевидно, ніж мікросхеми на ваших нігтях.

Жувальні цукерки

Прозорі желейні відтінки — одні з наймодніших дизайнів нігтів цього сезону.

[ + – ] Нігті, як желейні цукерки – тренд 3D манікюру

Ціль – зробити нігті схожими на желейних ведмедиків, або будь-які інші улюблені ваші жувальні цукерки.