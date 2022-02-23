Жемчужины и капли металла. Семь 3D трендов маникюра на весну 2022
За последние месяцы нейл-арт стал более экстравагантным, а дизайн – креативным. Стилисты отмечают, пусть такой маникюр не на каждый день, но он слишком хорош, чтобы его игнорировать
Стиль в маникюре в последнее время разделился на сдержанно-минималистичный, и на экстравагантный и избыточный. Стилисты отмечают, что второй вариант предпочитают те, кто жаждет творчества и самовыражения. А еще подобные тренды отлично подходят для модных выходов и вечеринок, когда маникюр становится продолжением наряда и дополняет образ.
Мастер маникюра знаменитого сериала "Эйфория", после которого в моду вошел оригинальный мейк-ап, Натали Минерва даже заявила, что сюрреализм стал самым главным трендом в дизайне ногтей 2022 года. Так что немудрено, что у 3D-нейл-арта появляется все больше поклонников, пишет Nylon.
Капли металла
Нейл-арт в стиле металлик уже давно в трендах, но теперь мастера пошли дальше и теперь маникюр имитирует капли жидкого металла, стекающего по ногтям.
Недавно с подобным маникюром появилась на публике Дуа Липа: капли металла в ее случае были золотыми.
Жемчужины
Звезда сериала "Эйфория" в прошлом году пришла на Met Gala в платье из жемчужин, а Натали Минерва, мастер по нейл-арту из сериала сделала ей приличествующий наряду маникюр с жемчугом.
Оказалось, что тренд ушел в соцсети и теперь стал одним из самых популярных в TikTok. Жемчужины комбинируют с френчем и стразами.
Пузырьковые ногти
Этот тренд ввела в моду Кайли Дженнер.
Но с той поры он стал куда интересней – ногти украшаются наплывами и капельками геля, который делает ногти похожими на желейные конфеты.
Подвески на ногтях
Тренд из 2000-х, который вернулся в моду благодаря блогерам и мастерам-экспериментаторам.
С той поры, конечно, многое изменилось – теперь подвески куда больше, украшают все пальцы, а дизайн ногтей зачастую дополняется выпуклыми узорами или аппликациями.
Диско-шар
Еще одна вариация на тему ногтей в стиле "металлик". Недавно с подобным маникюром появилась рэп-исполнительница Megan Thee Stallion и тренд стал популярен.
Только сделать его нелегко, а сохранить в безупречном виде не легче, но ради вечеринки, где вы хотите блистать – это отличный выбор.
Роботы и микросхемы
Тренд, который появился благодаря чьей-то шутке в соцсетях, но неожиданно нашел поклонниц среди тех, кто интересуется высокими технологиями.
Ведь любовь к IT можно демонстрировать по-разному, но что укажет на нее более явно, нежели микросхемы на ваших ногтях.
Жевательные конфеты
Прозрачные желейные оттенки — одни из самых модных дизайнов ногтей в этом сезоне.
Цель – сделать ногти похожими на желейных мишек, или любые другие любимые ваши жевательные конфетки.