Жемчужины и капли металла. Семь 3D трендов маникюра на весну 2022

За последние месяцы нейл-арт стал более экстравагантным, а дизайн – креативным. Стилисты отмечают, пусть такой маникюр не на каждый день, но он слишком хорош, чтобы его игнорировать

Стиль в маникюре в последнее время разделился на сдержанно-минималистичный, и на экстравагантный и избыточный. Стилисты отмечают, что второй вариант предпочитают те, кто жаждет творчества и самовыражения. А еще подобные тренды отлично подходят для модных выходов и вечеринок, когда маникюр становится продолжением наряда и дополняет образ.

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Мастер маникюра знаменитого сериала "Эйфория", после которого в моду вошел оригинальный мейк-ап, Натали Минерва даже заявила, что сюрреализм стал самым главным трендом в дизайне ногтей 2022 года. Так что немудрено, что у 3D-нейл-арта появляется все больше поклонников, пишет Nylon.

Капли металла

Нейл-арт в стиле металлик уже давно в трендах, но теперь мастера пошли дальше и теперь маникюр имитирует капли жидкого металла, стекающего по ногтям.

[ + – ] Капли металла - тренд 3D маникюра

Недавно с подобным маникюром появилась на публике Дуа Липа: капли металла в ее случае были золотыми.

Жемчужины

Звезда сериала "Эйфория" в прошлом году пришла на Met Gala в платье из жемчужин, а Натали Минерва, мастер по нейл-арту из сериала сделала ей приличествующий наряду маникюр с жемчугом.

[ + – ] Жемчужины на ногтях стали популярны благодаря сериалу "Эйфория"

Оказалось, что тренд ушел в соцсети и теперь стал одним из самых популярных в TikTok. Жемчужины комбинируют с френчем и стразами.

Пузырьковые ногти

Этот тренд ввела в моду Кайли Дженнер.

[ + – ] Пузырьковые ногти - тренд 3D маникюра

Но с той поры он стал куда интересней – ногти украшаются наплывами и капельками геля, который делает ногти похожими на желейные конфеты.

Подвески на ногтях

Тренд из 2000-х, который вернулся в моду благодаря блогерам и мастерам-экспериментаторам.

[ + – ] Подвески на ногтях - тренд из 2000-х

С той поры, конечно, многое изменилось – теперь подвески куда больше, украшают все пальцы, а дизайн ногтей зачастую дополняется выпуклыми узорами или аппликациями.

Диско-шар

Еще одна вариация на тему ногтей в стиле "металлик". Недавно с подобным маникюром появилась рэп-исполнительница Megan Thee Stallion и тренд стал популярен.

[ + – ] Диско-нейл-арт - дискотека на ногтях

Только сделать его нелегко, а сохранить в безупречном виде не легче, но ради вечеринки, где вы хотите блистать – это отличный выбор.

Роботы и микросхемы

Тренд, который появился благодаря чьей-то шутке в соцсетях, но неожиданно нашел поклонниц среди тех, кто интересуется высокими технологиями.

[ + – ] Ногти с микросхемами - тренд 3D маникюра

Ведь любовь к IT можно демонстрировать по-разному, но что укажет на нее более явно, нежели микросхемы на ваших ногтях.

Жевательные конфеты

Прозрачные желейные оттенки — одни из самых модных дизайнов ногтей в этом сезоне.

[ + – ] Ногти, как желейные конфетки - тренд 3D маникюра

Цель – сделать ногти похожими на желейных мишек, или любые другие любимые ваши жевательные конфетки.