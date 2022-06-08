Гейлі Бібер продемонструвала найтрендовіший манікюр літа 2022

Знаменитість продовжує задавати тренди на натуральність.

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Американська модель Гейлі Бібер продемонструвала найтрендовіше покриття нігтів літа 2022. Знаменитість обирає легке нюдове покриття з тонким шаром втирання. Завдяки цьому виходить ефект напівпрозорих глянсових нігтів.

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Хромовані нігті — один із головних трендів літнього нейл-арту. Його можна поєднувати як з нейтральними кольорами, так і з фіолетовим, зеленим, червоним відтінками тощо.

[ + – ] Гейлі Бібер демонструє наймодніше покриття літа 2022

Ще на початку 2022 року дружина Джастіна Бібера написала у своєму блозі: "Глазурована шкіра весь 2022 рік. Розкажи друзям". А тепер цей тренд зачепив і манікюр моделі. Легке нюдове покриття — ідеальний варіант манікюру для тих, хто хоче одночасно мати гарні доглянуті нігті та відпочити від яскравих неонових кольорів. Воно підійде як на короткі, так і на довгі нігті.

Уперше з таким дизайном 25-річна модель з'явилася на балу Інституту костюма Met Gala 2022. І з того часу Бібер не змінює тематику своїх покриттів.

[ + – ] Гейлі Бібер на Met Gala 2022

Нагадаємо, які є ідеї трендового літнього покриття нігтів, якщо ви обираєте жовтий колір.

Також Фокус писав про тренди модного покриття від світових зірок. Дженніфер Лопес та Кім Кардаш'ян малюють на нігтях ініціали своїх коханих, тим часом Селена Гомес обирає райдужний френч.