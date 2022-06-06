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Сонячне майбутнє. Наймодніший колір манікюру на червень 2022

Вікторія Ситняк
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Фото: Instagram celmatique

Настало літо, тому варто розфарбувати свої будні яскравими фарбами у прямому сенсі цього слова.

Одним з найоптимістичніших кольорів веселки є жовтий. Він символізує сонце, квіти та частину державного прапора України. Фокус пропонує вам кілька варіантів покриття нігтів жовтим кольором.

Тотальна "сонячна влада"

Першим варіантом для покриття жовтим лаком є мінімалістичне використання кольору без дизайну та інших відтінків. Жовтий колір, як синій та зелений, доволі елегантно та яскраво виглядає і без доповнень як на короткі, так і на довгі нігті.

Квіткові нотки

З початком весни та літа на вулиці розцвіли квіти різноманітних яскравих кольорів, серед яких і жовті кульбабки, ромашки та тюльпани. Виростіть на своїх нігтях власний сад, який радуватиме ваше око навіть у дощові літні дні.

Мікроакценти

Мікроакценти стали дуже популярними на початку 2022. Радимо поєднати вам жовтий колір з мінімалістичними знаками — сердечками, крапочками тощо. Жовте сонячне сердечко несе собою особливе тепло та надію.

Зокрема мікроакценти можна поєднати з різними варіантами французького манікюру — вічної класики нейл-індустрії.

Хвилі

Літо — це сонце, морозиво та море. На своїх нігтях можна намалювати яскраві хвильки, навіть якщо з морем цього року зустрітися не вийде.

Патріотичні мотиви

Жовтий — це частина державного прапора України. У час, коли відчуття національної свідомості перебуває на своєму піку, ви можете одним походом до нейл-майстра підтримати економіку країни, покращити свій настрій та продемонструвати любов до своєї країни та її державних символів.

Одним з варіантів є покриття нігтів чисто жовтим та чисто синім через раз, а можна зразу зобразити синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, іншим цікавим варіантом покриття для початку літа 2022 є зелений колір.