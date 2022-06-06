Солнечное будущее. Самый модный цвет маникюра на июнь 2022

Настало лето, поэтому следует раскрасить свои будни яркими красками в прямом смысле этого слова.

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Одним из самых оптимистичных цветов радуги является желтый. Он символизирует солнце, цветы и часть государственного флага Украины. Фокус предлагает несколько вариантов покрытия ногтей желтым цветом.

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Тотальная "солнечная власть"

Первым вариантом покрытия желтым лаком является минималистическое использование цвета без дизайна и других оттенков. Желтый цвет, как синий и зеленый, довольно элегантно и ярко смотрится без дополнений как на короткие, так и на длинные ногти.

Цветочные нотки

С началом весны и лета на улице расцвели цветы разных ярких цветов, среди которых и желтые одуванчики, ромашки и тюльпаны. Вырастите на своих ногтях личный сад, который будет радовать ваш глаз даже в дождливые летние дни.

Микроакценты

Микроакценты стали очень популярны в начале 2022. Советуем соединить вам желтый цвет с минималистичными знаками – сердечками, точечками и т.д. Желтое солнечное сердечко несет особое тепло и надежду.

В частности, микроакценты можно сочетать с разными вариантами французского маникюра — вечной классики нейл-индустрии.

Волны

Лето – это солнце, мороженое и море. На своих ногтях можно нарисовать яркие морские волны, даже если с морем в этом году встретиться не получится.

Патриотические мотивы

Желтый – это часть государственного флага Украины. В то время, когда чувство национального сознания находится на своем пике, вы можете одним походом к нейл-мастеру поддержать экономику страны, улучшить свое настроение и продемонстрировать любовь к своей стране и ее государственным символам.

Одним из вариантов является покрытие ногтей чисто желтым и чисто синим через раз, а можно сразу изобразить сине-желтый флаг.

Напомним, другим интересным вариантом покрытия для начала лета 2022 является зеленый цвет.