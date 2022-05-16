Свежий и живой. Самый модный цвет маникюра на май-июнь 2022

Приближаются жаркие летние дни, поэтому следует добавить к своему образу более ярких ноток.

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Несмотря на сложную ситуацию в стране, психологи советуют поддерживать свое эмоциональное состояние всяческими методами, а политики призывают спасать украинскую экономику. Соединив эти две важные просьбы, можно сходить на новый маникюр.

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Так как близится лето, то стоит присмотреться на более яркие варианты покрытия.

Фокус советует обратить внимание на все оттенки зелёного. Поскольку зеленый – цвет всего живого и свежего. Расцветает весна, расцветает природа – позвольте расцвести и себе.

Блестки

Зелёный цвет выглядит благородно и стильно сам по себе. Хотя можно сочетать его и с разными дизайнами и блестками, что особенно актуально в летний сезон.

Французская зелень

Французский маникюр по немного уходит из моды, однако в 2022 актуальными стали разнообразные прочтения вечной классики. Например, можно вместо белого цвета использовать салатовый или темно-зеленый, или же поэкспериментировать с формой свободного края.

Матовый финиш

Зеленый цвет на ногтях смотрится идеально как с глянцевым, так и с матовым финишем. Можно экспериментировать с разнообразием дизайнов и заканчивать их разными топами.

Микроакценты

Микроакценты стали очень популярны в 2022. Вы можете нарисовать на своих ногтях маленькие сердечки, волны или точки. Минимализм и фантазия – ваше все.

Фантазия

Зеленый можно сочетать с разными цветами. Например, с таким же ярким розовым или более темным цветом. Интересной идеей стало сочетание зеленого с животным принтом, который приобрел свежее прочтение в начале 2022.

Напомним, какие есть патриотические идеи для покрытия ногтей.

Также Фокус писал о самом популярном цвете маникюра на май 2022.