Свежий и живой. Самый модный цвет маникюра на май-июнь 2022
Приближаются жаркие летние дни, поэтому следует добавить к своему образу более ярких ноток.
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Несмотря на сложную ситуацию в стране, психологи советуют поддерживать свое эмоциональное состояние всяческими методами, а политики призывают спасать украинскую экономику. Соединив эти две важные просьбы, можно сходить на новый маникюр.
Так как близится лето, то стоит присмотреться на более яркие варианты покрытия.
Фокус советует обратить внимание на все оттенки зелёного. Поскольку зеленый – цвет всего живого и свежего. Расцветает весна, расцветает природа – позвольте расцвести и себе.
Блестки
Зелёный цвет выглядит благородно и стильно сам по себе. Хотя можно сочетать его и с разными дизайнами и блестками, что особенно актуально в летний сезон.
Французская зелень
Французский маникюр по немного уходит из моды, однако в 2022 актуальными стали разнообразные прочтения вечной классики. Например, можно вместо белого цвета использовать салатовый или темно-зеленый, или же поэкспериментировать с формой свободного края.
Матовый финиш
Зеленый цвет на ногтях смотрится идеально как с глянцевым, так и с матовым финишем. Можно экспериментировать с разнообразием дизайнов и заканчивать их разными топами.
Микроакценты
Микроакценты стали очень популярны в 2022. Вы можете нарисовать на своих ногтях маленькие сердечки, волны или точки. Минимализм и фантазия – ваше все.
Фантазия
Зеленый можно сочетать с разными цветами. Например, с таким же ярким розовым или более темным цветом. Интересной идеей стало сочетание зеленого с животным принтом, который приобрел свежее прочтение в начале 2022.
Напомним, какие есть патриотические идеи для покрытия ногтей.
Также Фокус писал о самом популярном цвете маникюра на май 2022.