Свіжий та живий. Наймодніший колір манікюру на травень-червень 2022
Наближаються спекотні літні дні, тому варто додати до свого образу яскравіших ноток.
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Попри складну ситуацію в країні, психологи радять підтримувати свій емоційний стан всілякими методами, а політики закликають рятувати українську економіку. Поєднавши ці два важливі прохання, можна сходити на новий манікюр.
Оскільки наближається літо, то варто придивитися на більш яскраві варіанти покриття.
Фокус радить звернути увагу на усі відтінки зеленого. Оскільки зелений — колір усього живого та свіжого. Розквітає весна, розквітає природа — дозвольте розквітнути і собі.
Блискітки
Зелений колір виглядає благородно та стильно і сам по собі. Хоча можна поєднати його і з різними дизайнами та блискітками, що особливо актуально в літній сезон.
Французька зелень
Французький манікюр по трохи йде з моди, проте у 2022 актуальними стали різноманітні прочитання вічної класики. Наприклад, можна замість білосніжного кольору використати салатовий чи темно-зелений, або поекспериментувати з формою вільного краю.
Матовий фініш
Зелений колір на нігтях виглядає бездоганно як з глянцевим, так і з матовим фінішем. Можна експериментувати з різноманіттям дизайнів та закінчувати їх різними топами.
Мікроакценти
Мікроакценти стали дуже популярними у 2022 році. Ви можете намалювати на своїх нігтях маленькі сердечка, хвильки чи крапочки. Мінімалізм та фантазія — ваше все.
Фантазія
Зелений можна поєднати з різними іншими кольорами. Наприклад, з таким же яскравим рожевим чи більш темнішими кольорами. Цікавою ідеєю є поєднання зеленого з тваринним принтом, який набув свіжого прочитання на початку 2022.
Нагадаємо, які є патріотичні ідеї для покриття нігтів.
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