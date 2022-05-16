Свіжий та живий. Наймодніший колір манікюру на травень-червень 2022

Наближаються спекотні літні дні, тому варто додати до свого образу яскравіших ноток.

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Попри складну ситуацію в країні, психологи радять підтримувати свій емоційний стан всілякими методами, а політики закликають рятувати українську економіку. Поєднавши ці два важливі прохання, можна сходити на новий манікюр.

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Оскільки наближається літо, то варто придивитися на більш яскраві варіанти покриття.

Фокус радить звернути увагу на усі відтінки зеленого. Оскільки зелений — колір усього живого та свіжого. Розквітає весна, розквітає природа — дозвольте розквітнути і собі.

Блискітки

Зелений колір виглядає благородно та стильно і сам по собі. Хоча можна поєднати його і з різними дизайнами та блискітками, що особливо актуально в літній сезон.

Французька зелень

Французький манікюр по трохи йде з моди, проте у 2022 актуальними стали різноманітні прочитання вічної класики. Наприклад, можна замість білосніжного кольору використати салатовий чи темно-зелений, або поекспериментувати з формою вільного краю.

Матовий фініш

Зелений колір на нігтях виглядає бездоганно як з глянцевим, так і з матовим фінішем. Можна експериментувати з різноманіттям дизайнів та закінчувати їх різними топами.

Мікроакценти

Мікроакценти стали дуже популярними у 2022 році. Ви можете намалювати на своїх нігтях маленькі сердечка, хвильки чи крапочки. Мінімалізм та фантазія — ваше все.

Фантазія

Зелений можна поєднати з різними іншими кольорами. Наприклад, з таким же яскравим рожевим чи більш темнішими кольорами. Цікавою ідеєю є поєднання зеленого з тваринним принтом, який набув свіжого прочитання на початку 2022.

Нагадаємо, які є патріотичні ідеї для покриття нігтів.

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