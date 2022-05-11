Благородна класика. Найпопулярніший колір манікюру на травень 2022

Цей колір завжди був, є і буде в трендах модного покриття.

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Одним з хороших способів підняти настрій для дівчини є похід до нейл-майстра. Фокус обрав найпопулярніший колір покриття, з яким точно варто поекспериментувати цієї весни та влітку 2022.

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У топі покриттів залишається вічна класика — синій колір. Можна покривати нігті як чисто синім лаком, так і використовувати різні варіації цього відтінку.

Патріотичні мотиви

Звісно, коли в країні серед усього населення відбувається шалений порив патріотизму та любові до України, це можна використати і при виборі дизайну покриття.

Можна покрити одну руку синім чи блакитним, а іншу — жовтим кольором. Або ж чергувати кольори через ніготь, щоб вийшов державний прапор України прямо на ваших руках.

Акценти

Мінімалістичні акценти стрімко увійшли в моду у 2022 році. На своїх нігтях ви можете зробити сині хвилі, крапочки, смужки, або все, що спаде вам на думку. Тут політ фантазії може зіграти вам тільки на користь.

Квіти

Оскільки на вулиці, попри страшні події, природа не запізнилася і дозволила квітам та зелені радувати наше око, квіткові акценти можна використати і при виборі нового покриття на травень чи літо 2022. Ви можете експериментувати як з відтінками синього кольору, так і з варіаціями квітів на ваших руках.

Дитячі нотки

Найбільш щасливою, незалежно від обставин, людина буває тільки в дитинстві. Тож на своїх нігтях у цей нелегкий час ви можете використати дитячі малюнки, смайлики, пташечки — усе те, що допоможе вам частіше посміхатися, дивлячись на свої руки.

Синя класика

Благородний синій колір цінується через те, що він виглядає розкішно сам по собі, навіть без поєднань з іншими кольорами та дизайнами. Його можна поєднувати як з елегантними образами, так і з буденними. Тому, обравши синій колір при покритті, ви точно не прогадаєте.

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