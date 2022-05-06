Повертаємо красу нігтикам. Топ-3 варіанти весняного манікюру в травні 2022

Сонячний яскравий манікюр додасть життю фарб і допоможе покращити настрій у різних обставинах.

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Яскравий манікюр — найпростіший спосіб підняти собі настрій. Цього сезону в тренді зелені, блакитні, м'ятні тони, яскраві апельсинові, малинові, бузкові, а також теплі коричневі — від шоколадних до кавово-молочних квітів — і сонячно-жовті в тон літа. Фокус підібрав три найактуальніші техніки фарбування для весняно-літнього манікюру.

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Градієнт

Градієнтний манікюр має стильний і оригінальний вигляд. Техніка виконання передбачає розмиті межі при переході одного відтінку до іншого. Можна вибрати як близькі в палітрі кольори, так і абсолютно різні, але такі, що добре поєднуються між собою. Варіантів виконання градієнта є кілька. Це може бути горизонтальна розтяжка, вертикальна розтяжка, розтяжка по горизонталі та перехід від нігтя до нігтя.

Таке покриття дає поле фантазії при виборі дизайну. Наприклад, можна зробити перехід у літню веселку, геометрію, дизайн морської хвилі.

Градієнт може бути класичним із м'яким горизонтальним переходом від темного або яскравого відтінку до більш ніжного та світлого. Наприклад, до всіх випадків життя пасуватиме перехід від білого до бежевого або пудрового відтінку.

Але якщо хочете яскравіше, можна поекспериментувати й зробити перехід від блідо-жовтого до насичено-жовтогарячого та навіть червоного. Або навпаки, зробити перехід від темнішого відтінку до світлішого.

Також трендовими рішеннями будуть плавні переходи яскравих, темних та інших пастельних відтінків, які можна доповнити візерунками або стразами на 1-2 нігтиках.

Майстри рекомендують перед нанесенням градієнта покрити палець навколо нігтя спеціальним засобом, приклеїти трафарет, а потім наносити градієнт.

Перлинні нігті

Ще одна техніка, яка залишається у трендах, — втирання. Вона може бути доповненням до градієнта, створюючи дзеркальний чи перловий блиск. Такий дизайн має завершений вигяд і не потребує додаткового декору. Для ефекту перлинних нігтів можна вибрати м'які світлі тони, наприклад, фісташковий, блакитний, бузковий, кораловий. Вийде ніжне оформлення нігтів у стилі casual. А при потраплянні променів сонця ваші нігті будуть гарно переливатись.

Втирання можуть бути монохромними та дуохромними. Майстри відзначають, що у випадку з дуохромним втиранням вийде не тільки перламутрове сяйво, але й два різні відблиски на нігтях, які змінюватимуться залежно від освітлення.

Можна поєднувати одночасно кілька кольорів — темні та світлі, а також при бажанні додати декор у вигляді пісочної посипки на один-два нігтики.

Різні руки

У тренді знову манікюр "різні руки". Це по-літньому яскраве й трохи хуліганисте оформлення пальчиків у різній колірній гамі на кожній руці або оформлення кожної руки в різному дизайні. Для такого манікюру можна вибрати абстрактні візерунки, що повторюються, у різному кольоровому виконанні. Або навпаки, зробити нігті на одній руці яскравим одним тоном, а на другій — виконати дизайн у схожому кольорі.

Рішень для такого манікюру безліч. Можна зробити квітковий дизайн на одній руці й однотонне покриття на іншій. Або поєднати яскравий жовтий або рожевий відтінок і хижий принт.

А можна кожен нігтик зробити різного кольору та з різним дизайном.

Актуальним для такої техніки буде патріотичний манікюр.

Фокус раніше писав про різні цікаві варіанти патріотичного манікюру від синьо-жовтої класики до мікроакцентів.

Також Фокус розповідав про актуальні відтінки манікюру цієї весни. Серед топових кольорів фіолетово-синій відтінок, червоний, ніжно-рожевий малиновий, зелений, бузковий, ніжно-блакитний, молочний, пастельно-жовтогарячий, карамельний і фісташковий.