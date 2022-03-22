Весняний манікюр 2022. Топ-10 яскравих ідей для квітня та травня

Якими б складними не були часи, жінки хочуть бути красивими завжди та скрізь. А гарний манікюр – один із найдоступніших способів підняти настрій.

Березень уже добігає кінця, і свій відлік скоро почне квітень, а значить, саме час подивитися, що новенького в трендах манікюру, щоб, незважаючи на те, що відбувається, бути в максимально хорошій формі. А що краще підніме настрій, ніж гарне покриття на нігтях? Фокус подивився, що цікавого пропонують майстри нігтьового дизайну в Європі та США, і вибрав кілька цікавих ідей, актуальних варіантів манікюру для Німеччини, Франції, Ізраїлю та країн Східної Європи.

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Ідеальні кольори манікюру квітень-травень 2022 для Ізраїлю, Німеччини та країн Східної Європи.

Цього сезону актуальними будуть фіолетово-синій відтінок, червоний, ніжно-рожевий малиновий, зелений, бузковий, ніжно-блакитний, молочний, пастельно-жовтогарячий, карамельний і фісташковий. Ці кольори добре поєднуються з іншими відтінками та дозволяють створити на нігтях справжні шедеври. Крім того, більшість із них ніжні та свіжі, тому ідеально пасуватимуть весняному образу.

Що стосується декору, то, на думку фахівців, у найближчий місяць і в травні на піку популярності — нестандартні написи, креативна абстракція, а також квіткові та тваринні мотиви. Такий манікюр зробить весняний ансамбль стильнішим, цікавішим і яскравішим.

Майстри манікюру цієї весни із задоволенням поєднують, здавалося б, непоєднуване, проте при цьому покриття не має вульгарний вигляд.

Однотонний манікюр

Класичне однотонне покриття ніколи не виходить із моди. Палітра кольорів і різноманітність лаків сезону 2022 наповнені весняною красою та бездоганною простотою. Такі трендові сьогодні кольори як малиновий, фіолетово-синій, червоний, зелений, пастельно-оранжевий, небесно-блакитний, ніжно-бузковий мають чудовий вигляд у однотонному манікюрі. Такі кольори пасуватимуть як коротким, так і довгим нігтям.

Френч із малюнком

Нова тенденція цього сезону — френч, на якому замість "усмішки" — гарний квітковий малюнок або скотч-стрічка, яка наноситься не на кінчик нігтя, а десь посередині.

Тонкі лінії

Навесні 2022 року на піку популярності також малюнки в стилі тонкі лінії. Останні створюються за допомогою стемпінгу або відповідних наклейок.

Омбре й акварельна техніка

Омбре цього сезону збереже свої позиції. Не менш актуальною залишається акварель. Манікюр, виконаний у цих техніках, надасть нігтям особливої ніжності та жіночності.

Весняні мотиви

Манікюр із квітковими малюнками – найактуальніший тренд будь-якої весни, – і це не виняток. Ніжні кольори, світла база, максимально ефектне поєднання фарб додадуть +100 балів до настрою. Зазначимо, що квіткові мотиви можуть мати вигляд як акцентного манікюру, так і бути на кожному нігті.

Різнокольоровий манікюр

Незважаючи на те, що різнобарвному манікюру пророкували відхід в історію, цієї весни він, як і раніше, популярний. Такий нейл-арт ідеально пасуватиме тим, хто любить прості дизайни, але все ж таки хоче прийняти весняну естетику у вигляді красивих відтінків сезону.

"Перепелине яйце"

Манікюр у цятку, що нагадують плями на перепелиних яйцях, цієї весни отримав нове прочитання та знову став популярним. Як основу фахівці радять вибирати ніжні пастельні кольори, а вкраплення наносити густим гелем чорного кольору пензлем або використовувати спеціальний лак для нігтів. Такий манікюр добре пасуватиме коротким нігтям квадратної форми або довшим, мигдалеподібної та овальної форми.

Тваринний принт

Манікюр із анімалістичним принтом дуже популярний цього сезону та не збирається здавати позиції. Стильний весняний дизайн нігтів 2022 може бути поєднаний із анімалістичним принтом у найяскравіших і найнезвичайніших комбінаціях, щоб зробити ваші нігті супермодними цієї весни. Дизайн із тваринним принтом має гарний вигляд на нігтях будь-якої довжини та може стати чудовим доповненням вашого образу.

Абстракція

Такий манікюр дозволяє проявити максимальну креативність і створити на нігтях справжній витвір мистецтва. Особливо популярне покриття, що імітують фарби, які розчиняються у воді. Барвистий лак і пастельна основа дають приголомшливий результат, який радуватиме не один день.

Блискучі

Блискітки – відмінний спосіб освіжити будь-який манікюр, і весняний – не виняток. Вони освіжать пастельні тони та додадуть ефекту темним і яскравим відтінкам. Щоб створити гарний весняний манікюр із блискітками, достатньо нанести їх на один-два нігті. Блискітками можна покрити всю нігтьову пластину, зробити розтяжку або нанести їх у вигляді візерунка.

Кожен із запропонованих варіантів манікюру може чудово виглядати не тільки на довгих нігтях. Більшість із них підійдуть володаркам коротких нігтів. Для тих, хто не може визначитися з кольором та малюнком актуального покриття на короткі нігті, представляємо кілька ідей.

І насамкінець – найкращі ідеї манікюру в одній публікації:

Нагадаємо, актриса Ель Фаннінг підтримала Україну, зробивши манікюр у кольорах прапора цієї країни.