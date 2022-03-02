Ель Феннінг показала найактуальніший манікюр на підтримку України

Актриса стала не єдиною на церемонії SAG Awards 2022, яка висловила свою позицію щодо України.

Багато світових знаменитостей у ці дні підтримують Україну, яка протистоїть російській агресії, і 23-річна американська актриса Ель Феннінг не стала винятком. Дівчина з'явилася на церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів SAG Awards 2022 з манікюром у кольорах українського прапора.

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Контрастний манікюр із жовтого та синього кольорів дуже виділявся на нігтях знаменитості. Так вона показала усьому світові свою позицію щодо війни в Україні, на яку напала Росія.

На червоній доріжці зірка "Малефісенти" та "Великої", яка за роль у проєкті Hulu про Катерину Велику претендувала на нагороду в номінації "Визначна роль актриси в комедійному серіалі", з'явилася в яскравому кремово-білому образі. На ній був жилет із глибоким вирізом, двома передніми кишенями та трьома ґудзиками спереду від Gucci. Під нього Ель одягла прозору блузку. Образ доповнювали чорні розшиті блискітками штани, які сяяли у світлі камери, і туфлі на платформі від Gucci.

Як аксесуари актриса взяла пару кілець з діамантами та діамантове кольє.

На церемонії не лише Феннінг підтримала нашу націю. Актор Майкл Дуглас хизувався на червоній доріжці з жовто-блакитною хусткою.

[ + – ] Майкл Дуглас наголосив на важливості демократії

"Це кольори українського прапора. Нам усім потрібно цінувати демократію. Я так пишаюся народом у цій країні", — наголосив він.

Леді Гага також заявила присутній пресі, що її серце з Україною, і всім потрібно подякувати тій країні.

[ + – ] Леді гага заявила, що "її серце з Україною"

Нагадаємо, раніше слова підтримки прозвучали від Мадонни, Арнольда Шварценеггера та інших знаменитостей.