Эль Фаннинг показала самый актуальный маникюр в поддержку Украины

Актриса стала не единственной на церемонии SAG Awards 2022, кто выразил свою позицию по Украине.

Многие мировые знаменитости в эти дни поддерживают Украину, которая противостоит российской агрессии, и 23-летняя американская актриса Эль Фаннинг не стала исключением. Девушка появилась на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров SAG Awards 2022 с маникюром в цветах украинского флага.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Контрастный маникюр из желтого и синего цветов очень выделялся на ногтях знаменитости. Таким образом она показала всему миру свою позицию относительно войны в Украине, на которую напала Россия.

На красной дорожке звезда "Малефисенты" и "Великой", которая за роль в проекте Hulu о Екатерине Великой претендовала на награду в номинации "Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале", появилась в ярком кремово-белом образе. На ней был жилет с глубоким вырезом, двумя передними карманами и тремя пуговицами спереди от Gucci. Под него Элль надела прозрачную блузку. Образ дополняли струящиеся черные расшитые блестками брюки, которые сияли в свете камеры, и туфли на платформе от Gucci.

В качестве аксессуаров актриса остановила свой выбор на паре колец с бриллиантами и бриллиантовом колье.

На церемонии не только Фаннинг поддержала нашу нацию. Актер Майкл Дуглас щеголял на красной дорожке с желто-голубым платком.

[ + – ] Майкл Дуглас подчеркнул важность демократии

"Это цвета украинского флага. Нам всем нужно ценить демократию. Я так горжусь народом в этой стране", – подчеркнул он.

Леди Гага также заявила присутствующей прессе, что ее сердце с Украиной, и всем нужно поблагодарить ту страну.

[ + – ] Леди гага заявила, что "ее сердце с Украиной"

Напомним, ранее слова поддержки прозвучали от Мадонны, Арнольда Шварценеггера и других знаменитостей.