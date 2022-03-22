Весенний маникюр 2022. Топ-10 ярких идей для апреля и мая

Какими бы сложными не были времена, женщины хотят быть красивыми всегда и везде. А красивый маникюр – один из самых доступных способов поднять настроение.

Март уже подходит к концу и свой отсчет скоро начнет апрель, а значит, самое время посмотреть, что новенького в трендах маникюра, чтобы. Несмотря на все происходящее, быть в максимально хорошей форме. А что лучше поднимет настроение, чем красивое покрытие на ногтях? Фокус посмотрел, что интересного предлагают мастера ногтевого дизайна в Европе и США, и выбрал несколько интересных идей, актуальных вариантов маникюра для Германии, Франции, Израиля и стран Восточной Европы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Идеальные цвета маникюра апрель-май 2022 для Израиля, Германии и стран Восточной Европы

В этом сезоне актуальными будут фиолетово-синий оттенок, красный, нежно-розовый малиновый, зеленый, сиреневый, нежно-голубой, молочный, пастельно-оранжевый, карамельный и фисташковый. Эти цвета хорошо сочетаются с другими оттенками и позволяют создать на ногтях настоящие шедевры. Более того, большинство из них нежные и свежие, поэтому идеально подходят для весеннего образа.

Что касается декора, то, по мнению специалистов, в ближайший месяц и в мае на пике популярности нестандартные надписи, креативная абстракция, а также цветочные и животные мотивы. Такой маникюр сделает весенний ансамбль более стильным, интересным и ярким.

Мастера маникюра этой весной с удовольствием сочетают, казалось бы, несочетаемое, однако при этом покрытие не выглядит вульгарно.

Однотонный маникюр

Классическое однотонное покрытие никогда не выходит из моды. Палитра цветов и разнообразие лаков сезона 2022 наполнены весенней красотой и безупречной простотой. Такие трендовые сегодня цвета, как малиновый, фиолетово-синий, красный, зеленый, пастельно-оранжевый, небесно-голубой, нежно-сиреневый прекрасно смотрятся в однотонном маникюре. Такие цвета подойдут как для коротких, так и для длинных ногтей.

Френч с рисунком

Новая тенденция этого сезона – френч, на котором вместо "улыбки" – красивый цветочный рисунок или же скотч-лента, которая наносится не на кончик ногтя, а где-то посередине.

Тонкие линии

Весной в 2022 году на пике популярности также рисунки в стиле тонкие линии. Последние создаются с помощью стемпинга или соответствующих наклеек.

Омбре и акварельная техника

Обре в этом сезоне сохранит свои позиции. Не менее актуальной остается и акварель. Маникюр, выполненный в этих техниках, придаст ногтям особую нежность и женственность.

Весенние мотивы

Маникюр с цветочными рисунками – самый актуальный тренд любой весны, – и эта не исключение. Нежные цвета, светлая база, максимально эффектное сочетание красок добавят +100 баллов к настроению. Отметим, что цветочные мотивы смотрятся как в виде акцентного маникюра, так и на каждом ногте.

Разноцветный маникюр

Несмотря на то, что разноцветному маникюру пророчили уход в историю, этой весной он по-прежнему популярен. Такой нейл-арт идеально подходит для тех, кто любит простые дизайны, но все же хочет принять весеннюю эстетику в виде красивых оттенков сезона.

"Перепелиное яйцо"

Маникюр в крапинку, напоминающие пятна на перепелиных яйцах этой весной получил новое прочтение и снова стал популярен. В качестве основы специалисты советуют выбирать нежные пастельные цвета, а вкрапления наносить густым гелем черного цвета и кистью или использовать специальный лак для ногтей. Такой маникюр хорошо подойдет для коротких ногтей квадратной формы или более длинных, миндалевидной и овальной формы.

Животный принт

Маникюр с анималистическим принтом очень популярен в этом сезоне и не собирается сдавать позиции. Стильный весенний дизайн ногтей 2022 может быть объединен с анималистическим принтом в самых ярких и необычных комбинациях, чтобы сделать ваши ногти супер модными этой весной. Дизайн с животным принтом хорошо смотрится на ногтях любой длины и может стать отличным дополнением вашего образа.

Абстракция

Такой маникюр позволяет проявить максимальную креативность и создать на ногтях настоящее произведение искусства. Особенно популярно покрытие, имитирующие краски, растворяющиеся в воде. Красочный лак и пастельная основа дают потрясающий результат, который будет радовать не один день.

Блестки

Блестки – отличный способ освежить любой маникюр, и весенний – не исключение. Они освежат пастельные тона и придадут эффектности темным и ярким оттенкам. Чтобы создать красивый весенний маникюр с блестками, достаточно нанести их на один-два ногтя. Блестками можно покрыть всю ногтевую пластину, сделать растяжку или нанести их в виде узора.

И напоследок – лучшие идеи маникюра в одной публикации:

Напомним, актриса Эль Фаннинг поддержала Украину, сделав маникюр в цветах флага этой страны.