Возвращаем красоту ноготкам. Топ-3 варианта весеннего маникюра в мае 2022

Солнечный яркий маникюр добавит жизни красок поможет улучшить настроение в различных обстоятельствах.

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Яркий маникюр — самый простой способ поднять себе настроение. В этом сезоне в тренде зеленые, голубые, мятные тона, яркие апельсиновые, малиновые, сиреневые, а также теплые коричневые — от шоколадных до кофейно-молочных цветов — и солнечно-желтые в тон лету. Фокус подобрал три наиболее актуальные техники окрашивания для весенне-летнего маникюра.

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Градиент

Градиентный маникюр смотрится стильно и оригинально. Техника выполнение предполагает размытые границы при переходе одного оттенка в другой. Можно выбрать как близкие в палитре цвета, так и абсолютно разные, но хорошо сочетающиеся между собой. Вариантов выполнения градиента несколько. Это может быть горизонтальная растяжка, вертикальная растяжка, растяжка по горизонтали и переход от ногтя к ногтю.

Такое покрытие дает полет фантазии при выборе дизайна. Например, можно сделать переход в летнюю радугу, геометрию, дизайн морской волны.

Градиент может быть классическим с мягким горизонтальным переходом от темного или яркого оттенка к более нежному и светлому. Например, на все случаи жизнь подойдет переход от белого к бежевому или пудровым оттенкам.

Но если хотите поярче, можно поэкспериментировать и сделать переход от бледно-желтого к насыщенно-оранжевому и даже красному. Или наоборот сделать переход от более темного оттенка к более светлому.

Также трендовыми решениями будут плавные переходы ярких, темных и других пастельных оттенков, которые можно дополнить узорами или стразами на 1-2 ноготках.

Мастера рекомендуют перед нанесением градиента покрыть палец вокруг ногтя специальным средством, приклеить трафарет, а потом наносить градиент.

Жемчужные ногти

Еще одна техника, которая остается в трендах — втирка. Она может быть дополнением к градиенту, создавая зеркальный или жемчужный блеск. Такой дизайн выглядит завершенным и не нуждается в дополнительном декоре. Для эффекта жемчужных ногтей можно выбрать мягкие светлые тона, например, фисташковый, голубой, сиреневый, коралловый. Получится нежное оформление ногтей в стиле casual. А при попадании лучей солнце, ваши ногти будут красиво переливаться.

Втирки могут быть монохромными и дуохромными. Мастера отмечают, что в случае с дуохромной втиркой получится не только перламутровое сияние, но и два разных блика на ногтях, которые будут меняться в зависимости от освещения.

Можно сочетать одновременно несколько цветов — темные и светлые, а также при желании добавить декор в виде песочной посыпки на один-два ноготка.

Разные руки

В тренде снова маникюр "разные руки". Это по-летнему яркое и немного хулиганистое оформление пальчиков в разной цветовой гамме на каждой руке или оформление каждой руки в разном дизайне. Для такого маникюра можно выбрать повторяющиеся абстрактные узоры в разном цветовом исполнении. Или наоборот сделать ногти на одной руке ярким одним тоном, а на второй — выполнить дизайн в похожем цвете.

Решений для такого маникюра огромное множество. Можно сделать цветочный дизайн на одной руке и однотонное покрытие на другой. Или совместить яркий желтый или розовый оттенок и хищный принт.

А можно каждый ноготок сделать разного цвета и с разным дизайном.

Актуальным для такой техники будет патриотический маникюр.

Фокус ранее писал о разных интересных вариантах патриотического маникюра от сине-желтой классики до микроакцентов.

Также Фокус рассказывал про актуальные оттенки маникюра этой весной. Среди топовых цветов фиолетово-синий оттенок, красный, нежно-розовый малиновый, зеленый, сиреневый, нежно-голубой, молочный, пастельно-оранжевый, карамельный и фисташковый.