Благородная классика. Самый популярный цвет маникюра на май 2022

Этот цвет всегда был, есть и будет в трендах модного покрытия.

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Одним из хороших способов поднять настроение для девушки является поход к нейл-мастеру. Фокус выбрал самый популярный цвет покрытия, с которым точно стоит поэкспериментировать этой весной и летом 2022 года.

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В топе покрытий остается вечная классика – синий цвет. Можно покрывать ногти как чисто синим лаком, так и использовать разные вариации этого оттенка.

Патриотические мотивы

Конечно, когда в стране среди всего населения происходит безумный порыв патриотизма и любви к Украине, это можно использовать и при выборе дизайна покрытия.

Можно покрыть одну руку синим или голубым, а другую — желтым цветом. Или же чередовать цвета через ноготь, чтобы получился государственный флаг Украины прямо на ваших руках.

Акценты

Минималистические акценты стремительно вошли в моду в 2022 году. На своих ногтях вы можете сделать синие волны, точечки, полоски, или все, что придет вам в голову. Здесь полет фантазии может сыграть вам только на пользу.

Цветы

Поскольку на улице, несмотря на сложные события в стране, природа не задержалась и позволила цветам и зелени радовать наш взор, цветочные акценты можно использовать и при выборе нового покрытия на май и на протяжение лето 2022. Вы можете экспериментировать как с оттенками синего цвета, так и с вариациями сочетания цветов на ваших руках.

Детские нотки

Наиболее счастливым, независимо от обстоятельств, человек бывает только в детстве. Так что на своих ногтях в это нелегкое время вы можете использовать детские рисунки, смайлики, птички — все то, что поможет вам чаще улыбаться, глядя на свои руки.

Синяя классика

Благородный синий цвет ценится потому, что он выглядит роскошно сам по себе, даже без сочетаний с другими цветами и дизайнами. Его можно сочетать как с элегантными образами, так и с обыденными. Поэтому, выбрав синий цвет для покрытия, вы точно не прогадаете.

Ранее Фокус писал об интересных идеях для патриотического маникюра и весенних вариантах маникюра на май 2022.