Хейли Бибер продемонстрировала самый трендовый маникюр лета 2022

Знаменитость продолжает задавать тренды на натуральность.

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Американская модель Хейли Бибер продемонстрировала самое трендовое покрытие ногтей лета 2022. Знаменитость выбирает легкое нюдовое покрытие с тонким слоем втирки. Благодаря этому получается эффект полупрозрачных глянцевых ногтей.

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Хромированные ногти – один из главных трендов летнего нейл-арта. Его можно сочетать как с нейтральными цветами, так и с фиолетовым, зеленым, красным оттенками и т.д.

[ + – ] Хейли Бибер демонстрирует самое модное покрытие лета 2022

Еще в начале 2022 жена Джастина Бибера написала в своем блоге: "Глазированная кожа весь 2022 год. Расскажи друзьям". А теперь этот тренд задел и маникюр модели. Легкое нюдовое покрытие — идеальный вариант маникюра для тех, кто хочет иметь хорошие ухоженные ногти и отдохнуть от ярких неоновых цветов. Оно подойдет как на короткие, так и на длинные ногти.

Впервые с таким дизайном 25-летняя модель появилась на балу Института костюма Met Gala 2022. И с этого времени Бибер не меняет тематику своих покрытий.

[ + – ] Хейли Бибер на Met Gala 2022

Напомним, какие есть идеи трендового летнего покрытия ногтей, если вы выбираете желтый цвет.

Также Фокус писал о трендах модного покрытия от мировых звезд. Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян рисуют на ногтях инициалы своих возлюбленных, тем временем Селена Гомес выбирает радужный френч.