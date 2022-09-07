Шоколадные пончики. Хейли Бибер показала идеальный маникюр на осень 2022 (фото)

Знаменитость продолжает тематику глазированной кожи.

25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный маникюр для осени 2022.

Звезда подиумов продолжает тематику глазированной кожи и переносит ее на покрытие ногтей. Жена Джастина Бибера предлагает вариант осеннего маникюра – в виде пончиков с шоколадной глазурью.

Такой маникюр делается достаточно простым путем. Для начала следует на нюдовую базу нанести тонким слоем втирку, что поможет создать глянцевый финиш покрытия. Однако, если вы хотите такие же ногти, как у Хейли Бибер, стоит вместо нюдового оттенка для начала нанести светло-коричневый.

Отметим, что хэштег #glazeddonutnails набрал в соцсетях десятки миллионов просмотров. Сначала бизнесвумен продвигала идею идеально чистой и глазированной кожи, а затем задала тренд на "ногти-пончики". Теперь розовые десерты сменились более темными с приходом холодов.

[ + – ] Хейли Бибер демонстрирует идеальный маникюр на осень 2022

"Я люблю тебя, Бразилия ✨🏼 Я скоро вернусь, обещаю ✨🇧🇷", — подписала новую публикацию жена Джастина Бибера.

[ + – ] Хейли Бибер демонстрирует идеальный маникюр на осень 2022 Фото: haileybieber

Напомним, Хейли Бибер ранее демонстрировала идеальный летний маникюр, на который следует обратить внимание.

Также Фокус писал о других трендах маникюра на осень 2022.