Разнообразие серого. Том Бачик показал идеальный осенний маникюр 2022 (фото)

Звездный нейл-мастер рекомендует ограничиться только лаком для покрытия, не используя дизайны и камни.

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Известный мастер маникюра Том Бачик показал идеальный вариант покрытия ногтей для осени 2022. Снимком своей свежей работы для певицы Селены Гомес он поделился на Instagram-странице.

Нейл-мастер предлагает присмотреться к разнообразию оттенков серого цвета — мокрого асфальфа, серо-розового, серо-коричневого, серо-бежевого и т.д. В частности, своей постоянной клиентке Том Бачик сделал осенний маникюр в цвете Taupe — серо-коричневый оттенок. На длинные ногти квадратной формы с закругленными уголками мастер нанес только лак вышеуказанного цвета, обойдясь без дизайна, камней или наклейок.

"Серо-коричневый на осень для @selenagomez 🤎💅🏼 #ManiMonday #nailsbytombachik", — подписал публикацию знаменитый нейл-мастер.

[ + – ] Том Бачик предлагает присмотреться к оттенкам серого цвета

Клиентами Тома Бачика становятся величайшие звезды нашего времени. В частности, мастер занимается покрытиями для Селены Гомес и Дженнифер Лопес. Свои работы он часто выставляет в соцсети.

Напомним, ранее Селена Гомес выбирала оливковый оттенок для нового маникюра.

Также Фокус писал о трендовом варианте осеннего маникюра от модели Хейли Бибер в форме "шоколадных пончиков".