"Квітучий" манікюр. Новий популярний тренд із соцмереж

Новий тренд манікюру нагадує спосіб фарбування одягу тай-дай, який ввели в моду хіпі.

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Тенденції в манікюрі приходять і йдуть швидше, ніж ми встигаємо їх наздогнати. Деякі з них бувають популярні недовго — як "качині нігті" або "бульбашкові нігті", а деякі повертаються знову й знову, зарекомендувавши себе як вічна салонна класика, наприклад, французький манікюр або манікюр у формі півмісяця.

Проте в останній місяць 2022 року з'явився новий оригінальний тренд, який явно чекає на велике майбутнє: "квітучий манікюр", "квітучий гель" або Blooming Gel — саме під цим тегом його можна знайти в соцмережах. Про новий популярний тренд пише модний ресурс Refinery29.

Ефект досягається за рахунок спеціального покриття, прозорого гель-лаку, який наноситься на ніготь і надає "квітучого" ефекту будь-якому дизайну гелю нігтів.

"Blooming gel — це просто напівпрозора гелева формула, схожа на формулу базового покриття, яка змушує будь-який колір, поверх якого він доданий, розквітати", — говорить Захра Бідассі, креативна експертка з нігтів і засновниця лондонського салону Plaster.

Раніше гель-лак із подібним ефектом пропонувала фірма The Gel Bottle, проте тепер це всесвітній тренд, і знайти його немає проблем.

Шар "квітучого гелю" наносять на ніготь, малюють дизайн і чекають, поки малюнок розмиється, або розквітне. "Залежно від бажаного ефекту, чим довше ви залишаєте цвітіння, тим блідішими будуть краї. Це може зайняти від 30 до 60 секунд", — каже Бідассі.

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Поки шар ще вологий, ним можна маніпулювати для створення всіляких малюнків. Ви навіть можете змішати кілька кольорів один із одним, щоб створити "мармуровий" ефект.

Завдяки новому ефекту, найчастіше створюються дизайни, що нагадують шкіру крокодила, або черепаховий панцир, або техніку фарбування тканини тай-дай, яка набула поширення ще на початку 1970-х. Тоді прихильники руху хіпі пов'язували одяг вузлами та забарвлювали його, отримуючи несподіваний ефект. Тай-дай буквально означає "зав'яжи та пофарбуй".

Також популярний дизайн, що імітує кольори аури. Завдяки ефекту, що розпливається, дизайн аури, який популярний вже давно, отримав новий виток популярності. І, як вважають експерти з манікюру, у 2023 році на всіх чекає справжній бум на "квітучий манікюр".

[ + – ] Манікюр аури — новий тренд 2022

Однією з популярних тенденцій є психоделічний дизайн нігтів, який одержують, комбінуючи різні техніки, — "квітучий" манікюр поєднують із хромовою пудрою, стразами або текстурованими крапками.

Нагадаємо, раніше ми писали про популярний тренд, який отримав назву "манікюр із коміксу". Називають його також "мультяшним манікюром" і 2D-манікюром.