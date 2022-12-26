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Стиль жизни

Том Бачик показал идеальный новогодний маникюр 2023 (фото)

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Фото: Getty Images

Звездный мастер маникюра рекомендует ограничиться одним цветом и короткой длиной.

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Голливудский нейл-мастер Том Бачик показал идеальный новогодний маникюр 2023. Снимком своей новой работы специалист поделился в Instagram.

Новый 2023 год Селена Гомес, посетившая накануне процедуры у Тома Бачика, встретит с темно-бирюзовыми ногтями. Артистка выбрала однотонное покрытие, дополненное легкими блестками. Длина ногтей знаменитости минимальна.

"Маникюр, который просто продолжает дарить 💅🏼 @selenagomez 🎅🎄 Счастливого Рождества всем! #nailsbytombachik", — подписал свою работу Том Бачик.

Новогоднее покрытие Селены Гомес дополнило роскошное кольцо с большим драгоценным камнем и миниатюрная татуировка на безымянном пальце.

Маникюр Селены Гомес

Клиентами Тома Бачика становятся популярные звезды современности. К нейл-мастеру часто обращаются Дженнифер Лопес, Селена Гомес, Оливия Родриго и т.д. Бачик владеет салонами в Нью-Йорке и постоянно демонстрирует свои работы в соцсетях.

Напомним, осенью 2022 Том Бачик советовал обратить внимание на конкретные два цвета при выборе будущего маникюра.

Также Фокус писал об идеальном новогоднем маникюре 2023 от модели Хейли Бибер.