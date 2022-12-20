Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Хейли Бибер продемонстрировала идеальный новогодний маникюр 2023 (фото)

маникюр, красные ногти, идеальный новогодний маникюр, Хейли бибер стиль, Хейли бибер джастин бибер
Фото: Соцсети

Знаменитость предлагает сделать ставку на классику, однако разнообразить ее.

Related video

26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный новогодний маникюр 2023. Снимками звезда подиумов делится в своем Instagram с 50 млн подписчиков.

Жена Джастина Бибера предлагает сделать ставку на классику и выбрать френч. Однако вместо белого попробовать яркий красный оттенок и поэкспериментировать с формой. Для себя модель выбрала форму ногтей — миндаль.

В частности, Хейли Бибер показала многочисленные татуировки на своих пальцах и роскошные кольца.

Хейли Бибер

"🎄🎄🧑🏼‍🎄", — лаконично прокомментировала свой новый пост 26-летняя Хейли Бибер.

Звезда примеряла черное мини-платье с глубоким декольте и пуговицами, светлую шубу и красную сумочку. Волосы жена канадского певца оставила распущенными, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на губы.

Тем временем американская теледива Хлои Кардашьян отметила в комментариях, что модели очень подходит эта красная помада.

Напомним, Хейли Бибер прогулялась в трендовом пуховике за 7 тысяч долларов от Loewe.

Также Фокус писал об интересных ярких идеях новогоднего маникюра на 2023 год.