Хейли Бибер продемонстрировала идеальный новогодний маникюр 2023 (фото)

Знаменитость предлагает сделать ставку на классику, однако разнообразить ее.

Related video

26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный новогодний маникюр 2023. Снимками звезда подиумов делится в своем Instagram с 50 млн подписчиков.

Жена Джастина Бибера предлагает сделать ставку на классику и выбрать френч. Однако вместо белого попробовать яркий красный оттенок и поэкспериментировать с формой. Для себя модель выбрала форму ногтей — миндаль.

В частности, Хейли Бибер показала многочисленные татуировки на своих пальцах и роскошные кольца.

[ + – ] Хейли Бибер

"🎄🎄🧑🏼‍🎄", — лаконично прокомментировала свой новый пост 26-летняя Хейли Бибер.

Звезда примеряла черное мини-платье с глубоким декольте и пуговицами, светлую шубу и красную сумочку. Волосы жена канадского певца оставила распущенными, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на губы.

Тем временем американская теледива Хлои Кардашьян отметила в комментариях, что модели очень подходит эта красная помада.

Напомним, Хейли Бибер прогулялась в трендовом пуховике за 7 тысяч долларов от Loewe.

Также Фокус писал об интересных ярких идеях новогоднего маникюра на 2023 год.