Золотой, красный и звезды. Топ-3 дизайнов для новогоднего маникюра

2023 год пройдет под символом Черного Водяного Кролика, его цвета черный и все оттенки синего и голубого, но красный и золотой – не сдают позиции.

Related video

Вы знаете старую пословицу, которая гласит, что от того, как вы проведете канун Нового года, зависит, как вы проведете остаток следующего года? Если последние несколько лет нас чему-то и научили, так это тому, что это чушь. Поэтому переделаем старую пословицу на новый лад: пусть ваша новогодний маникюр будет ярким, креативным и звездным – и пусть все это сопровождает вас в будущем году.

2023 год – год Черного Водяного Кролика. Кролик – знак Воды, так что основные его цвета – черный и темно-синий. Но также среди счастливых цветов 2023 года есть голубой, золотой, красный и зеленый, а также нежно-розовый и жемчужно-белый. Словом, есть где проявить творчество.

Но, согласно последним трендам, в моде стильный и минималистичный маникюр. Небольшие украшения на ногтях приветствуются, блеск и роскошь – в трендах.

Даже если вы планируете встречать Новый год в пижаме и в кругу семьи – шикарный праздничный маникюр не помешает. Ведь он отменно поднимает настроение. Фокус собрал самые креативные дизайны для новогоднего маникюра. Топ-3 идей, среди которых вам точно что-то придется по вкусу.

Золотой маникюр

Золото – это всегда нарядно и роскошно. А если сочетать его с черным, то получится оригинальный дизайн в стиле символа года. Но вариантов множество: золотые мазки, или хлопья, изящный френч с сияющими золотыми акцентами, или тонкие рисунки золотом. Идеально традиционное сочетание красного цвета и золотых деталей.

Фото: Instagram polli_pilit

Также можно сочетать золото с глубоким синим цветом – еще одним оттенком Черного Водяного Кролика.

Словом, если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели как самые нарядные новогодние украшения – выбирайте золотой маникюр.

Маникюр с украшениями

Лучший способ получить новогоднее настроение, это выбрать для маникюра дизайн с украшениями. Небольшие звездочки, полумесяцы, стразы – традиционный новогодний тренд. Но можно использовать и другие новогодние символы – имбирных человечков, или елочные украшения.

Пусть такой маникюр не слишком практичен, но он очень нарядный и очаровательно смотрится. Если можно наряжать елку, то почему нельзя нарядить и собственные ногти?

Маникюр с новогодними рисунками

Традиционный новогодний маникюр включает в себя и дизайн ногтей в тематике праздников. Очаровательные рисунки изображающие подарки, снеговиков, леденцовые палочки, елки и все, что приходит на ум, когда вы произносите слова "Новый год" и "Рождество".

Это может быть веселый и даже избыточный маникюр, когда каждый ноготь украшен в своем стиле, а может быть и элегантный минималистичный маникюр с небольшими очаровательными рисунками, которые намекают на то, что вы готовы к праздникам.

Словом, дизайн и выбор рисунков зависит только от ваших личных предпочтений.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом тренде в ногтевом дизайне: так называемый "расцветающий" маникюр, или "цветущий гель", напоминающий стиль окраски вещей тай-дай. Сейчас от него без ума в соцсетях.