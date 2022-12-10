Золотой, красный и звезды. Топ-3 дизайнов для новогоднего маникюра
2023 год пройдет под символом Черного Водяного Кролика, его цвета черный и все оттенки синего и голубого, но красный и золотой – не сдают позиции.
Вы знаете старую пословицу, которая гласит, что от того, как вы проведете канун Нового года, зависит, как вы проведете остаток следующего года? Если последние несколько лет нас чему-то и научили, так это тому, что это чушь. Поэтому переделаем старую пословицу на новый лад: пусть ваша новогодний маникюр будет ярким, креативным и звездным – и пусть все это сопровождает вас в будущем году.
2023 год – год Черного Водяного Кролика. Кролик – знак Воды, так что основные его цвета – черный и темно-синий. Но также среди счастливых цветов 2023 года есть голубой, золотой, красный и зеленый, а также нежно-розовый и жемчужно-белый. Словом, есть где проявить творчество.
Но, согласно последним трендам, в моде стильный и минималистичный маникюр. Небольшие украшения на ногтях приветствуются, блеск и роскошь – в трендах.
Даже если вы планируете встречать Новый год в пижаме и в кругу семьи – шикарный праздничный маникюр не помешает. Ведь он отменно поднимает настроение. Фокус собрал самые креативные дизайны для новогоднего маникюра. Топ-3 идей, среди которых вам точно что-то придется по вкусу.
Золотой маникюр
Золото – это всегда нарядно и роскошно. А если сочетать его с черным, то получится оригинальный дизайн в стиле символа года. Но вариантов множество: золотые мазки, или хлопья, изящный френч с сияющими золотыми акцентами, или тонкие рисунки золотом. Идеально традиционное сочетание красного цвета и золотых деталей.
Также можно сочетать золото с глубоким синим цветом – еще одним оттенком Черного Водяного Кролика.
Словом, если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели как самые нарядные новогодние украшения – выбирайте золотой маникюр.
Маникюр с украшениями
Лучший способ получить новогоднее настроение, это выбрать для маникюра дизайн с украшениями. Небольшие звездочки, полумесяцы, стразы – традиционный новогодний тренд. Но можно использовать и другие новогодние символы – имбирных человечков, или елочные украшения.
Пусть такой маникюр не слишком практичен, но он очень нарядный и очаровательно смотрится. Если можно наряжать елку, то почему нельзя нарядить и собственные ногти?
Маникюр с новогодними рисунками
Традиционный новогодний маникюр включает в себя и дизайн ногтей в тематике праздников. Очаровательные рисунки изображающие подарки, снеговиков, леденцовые палочки, елки и все, что приходит на ум, когда вы произносите слова "Новый год" и "Рождество".
Это может быть веселый и даже избыточный маникюр, когда каждый ноготь украшен в своем стиле, а может быть и элегантный минималистичный маникюр с небольшими очаровательными рисунками, которые намекают на то, что вы готовы к праздникам.
Словом, дизайн и выбор рисунков зависит только от ваших личных предпочтений.
Напомним, ранее мы рассказывали о новом тренде в ногтевом дизайне: так называемый "расцветающий" маникюр, или "цветущий гель", напоминающий стиль окраски вещей тай-дай. Сейчас от него без ума в соцсетях.